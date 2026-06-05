به گزارش خبرگزاری مهر، محمود شکیبا اظهار کرد: در جریان بازرسی یک دستگاه اتوبوس بینراهی در ایست بازرسی شهرستان علیآبادکتول، ۱۲ بهله جوجه سارگپه کشف و ضبط شد.
وی افزود: این پرندگان پس از کشف، برای تیمار، نگهداری و آمادهسازی جهت رهاسازی در زیستگاه طبیعی خود، به ادارهکل حفاظت محیط زیست گلستان تحویل داده شدند.
رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش ادارهکل حفاظت محیط زیست گلستان، با اشاره به ارزش بالای این گونه پرندگان شکاری اظهار کرد: متأسفانه جوجههای سارگپه برای فروش در بازار تهران از لانههای طبیعی ربوده میشوند و در بسیاری از موارد به دلیل شرایط نامناسب حملونقل و نگهداری، تلف میشوند.
وی افزود: این جوجهها به دلیل سن پایین نیازمند مراقبت و تیمار شبانهروزی هستند، از اینرو پرندگان کشفشده به تیمارگران همیار محیط زیست استان سپرده شدهاند تا مراحل نگهداری، تغذیه و آمادهسازی آنها برای بازگشت به طبیعت به بهترین شکل ممکن انجام شود.
رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش ادارهکل حفاظت محیط زیست گلستان تأکید کرد: مقابله با قاچاق حیات وحش و حفاظت از گونههای ارزشمند جانوری، نیازمند مشارکت و همکاری همه دستگاهها و همچنین افزایش آگاهی عمومی نسبت به پیامدهای زیستمحیطی این تخلفات است.
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