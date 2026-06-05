به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ دوم رضا رستگار ظهر جمعه در رزمایش کوهستان محیط بانان در گچساران اظهار کرد: این رزمایش با هدف افزایش آمادگی محیطبانان برای مواجهه با حوادث و مصدومیتهای احتمالی در ارتفاعات و مناطق سخت گذر، در ابتدای روستای گناوه از توابع گچساران اجرا شد.
وی افزود: در این مانور، محیطبانان با شیوههای عملیات امداد و نجات در مناطق کوهستانی، انتقال مصدومان و مدیریت شرایط بحرانی آشنا شدند و توان عملیاتی خود را در سناریوهای مختلف مورد ارزیابی قرار دادند.
مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در امور انتظامی و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور با اشاره به اهمیت آموزشهای میدانی تاکید کرد: عرقی که در مانور ریخته شود به مراتب بهتر از خونی است که در میدان ریخته شود و حفظ جان محیطبانان و حتی متهمان باید در اولویت قرار گیرد.
وی افزود: رزمایشها فرصت مناسبی برای شناسایی نقاط قوت و ضعف عملیاتی هستند و تعامل با سایر دستگاهها و همراهی مردم میتواند موفقیت مأموریتهای حفاظتی را تضمین کند.
سردار رستگار با بیان اینکه حفاظت از محیط زیست بدون مشارکت مردم امکانپذیر نیست، تصریح کرد: همکاری دستگاههای اجرایی، قضایی و جوامع محلی نقش مهمی در کاهش تخلفات زیستمحیطی و ارتقای سطح حفاظت از عرصههای طبیعی دارد.
وی همچنین به شرایط خاص مأموریتهای محیطبانان در مناطق کوهستانی اشاره کرد و گفت: بسیاری از مناطق تحت پوشش محیطبانان فاقد امکانات ارتباطی مناسب هستند و در برخی موارد، به ویژه در درگیری با شکارچیان متخلف، امکان بروز مصدومیت وجود دارد که نیازمند اجرای عملیات امدادی و انتقال هوایی مصدومان است.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور بیان کرد: برگزاری چنین مانورهایی موجب ارتقای آمادگی نیروها برای مواجهه با شرایط بحرانی شده و توان واکنش سریع آنان را افزایش میدهد.
وی با اشاره به ظرفیتهای مناسب شهرستان گچساران برای برگزاری برنامههای آموزشی، از میزبانی این شهرستان در دورههای آینده آموزشی یگان حفاظت محیط زیست خبر داد و بر تداوم برگزاری رزمایشها و آموزشهای تخصصی تأکید کرد.
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