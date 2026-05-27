واژگونی خودرو در محور تربت حیدریه به مشهد منجر به مصدومیت ۵ نفر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی منیری اظهار کرد: در پی اعلام مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان عصر چهارشنبه مبنی بر واژگونی خودرو سمند سورن در کیلومتر ۱۲۰ محور تربت حیدریه - مشهد، بلافاصله یک تیم از پایگاه امدادونجات بین شهری شهید محمد حسین جعفری ( باغچه ) مشهد همراه با خودروی آمبولانس به محل حادثه اعزام گردیدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی گفت: این حادثه ۵ مصدوم برجای گذاشت که پس از انجام اقدامات اولیه و تثبیت صحنه حادثه ۲ مصدوم توسط آمبولانس هلال احمر و مصدومین دیگر توسط اورژانس به مرکز درمانی امدادی شهید کامیاب مشهد منتقل شدند.