۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۲۸

واژگونی خودرو در محور تربت حیدریه به مشهد منجر به مصدومیت ۵ نفر شد

مشهد- مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی از مصدومیت پنج نفر در پی واژگونی خودرو سواری در محور تربت حیدریه به مشهد خبر داد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی منیری اظهار کرد: در پی اعلام مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان عصر چهارشنبه مبنی بر واژگونی خودرو سمند سورن در کیلومتر ۱۲۰ محور تربت حیدریه - مشهد، بلافاصله یک تیم از پایگاه امدادونجات بین شهری شهید محمد حسین جعفری ( باغچه ) مشهد همراه با خودروی آمبولانس به محل حادثه اعزام گردیدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی گفت: این حادثه ۵ مصدوم برجای گذاشت که پس از انجام اقدامات اولیه و تثبیت صحنه حادثه ۲ مصدوم توسط آمبولانس هلال احمر و مصدومین دیگر توسط اورژانس به مرکز درمانی امدادی شهید کامیاب مشهد منتقل شدند.

