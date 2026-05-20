سقوط تراکتور در جوی آب جان راننده سبزواری را گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، آتش‌پاد دوم معصومی صدراظهار کرد: سامانه ۱۲۵ آتش‌نشانی گزارش سقوط یک دستگاه تراکتور در جوی آب واقع در اراضی کشاورزی کمربندی جنوبی سبزوار را دریافت کرد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سبزوار افزود: با توجه به فوریت موضوع، بلافاصله تیم‌های عملیاتی از ایستگاه شماره ۲ سازمان آتش‌نشانی تجهیز شده و به سرعت به محل حادثه اعزام شدند.

وی با اشاره به شرایط دشوار عملیات نجات افزود: نیروهای امدادی در بدو ورود چون راننده تراکتور در اثر شدت ضربه و واژگونی، در زیر بدنه سنگین این وسیله نقلیه محبوس شده بود اقدام به تثبیت محل حادثه کردند.

معصومی صدر در ادامه خاطرنشان کرد: آتش‌نشانان با به‌ کارگیری تجهیزات تخصصی و تلاش فراوان، موفق شدند پیکر راننده را از زیر لاشه تراکتور خارج کنند، اما متأسفانه مشخص شد که وی پیش از رسیدن تیم‌های امدادی جان خود را از دست داده است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سبزوار تصریح کرد: پس از اتمام عملیات نجات و انتقال پیکر جان ‌باخته، تمامی مستندات و پیکر متوفی به عوامل انتظامی حاضر در صحنه تحویل داده شد تا تحقیقات لازم در خصوص علت دقیق این واژگونی توسط پلیس انجام شود.

وی، ضمن ابراز تأسف از این حادثه، هشدار داد که تردد با ماشین‌آلات سنگین در مسیرهای ناهموار و حاشیه جوی‌های آب، به‌ ویژه در شرایط جوی نامساعد و اراضی کشاورزی، خطرات بسیار زیادی را به همراه دارد.