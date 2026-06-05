هر نخ سیگار ۱۱ دقیقه از عمر انسان کم می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، لیلا حسینی، با تاکید بر اینکه مصرف حتی یک نخ سیگار سمی تلقی میشود، اعلام کرد: اثرات سوء مصرف دخانیات بر قلب شامل طیف وسیعی از اختلالات از جمله آریتمی، فشار خون حاد و سکتههای قلبی است که در زنان شدت و شیوع نگرانکنندهتری دارد.
این متخصص قلب با تشریح فیزیولوژی آسیبهای ناشی از دخانیات اظهار کرد: سیگار تنها عامل سکته قلبی نیست، بلکه با ایجاد التهاب در دیواره عروق و آسیب به لایه داخلی رگها (اندوتلیوم)، باعث ایجاد خراشهای میکروسکوپی میشود. سیستم دفاعی بدن برای ترمیم این زخمها، پلاکهایی تشکیل میدهد که در صورت انسداد ناگهانی، منجر به سکته حاد قلبی میگردد.
وی افزود: سیگار به محض مصرف، با ایجاد انقباض عروقی (Vascoconstriction)، بار کاری قلب را افزایش داده و بلافاصله فشارخون را بالا میبرد.
حسینی با رد مفهوم «سیگار تفننی» تصریح کرد: نیکوتین تنها ۷ تا ۱۰ ثانیه پس از مصرف بر مغز اثر میگذارد. از منظر پزشکی، تعداد نخ سیگار اهمیتی ندارد. چرا که حتی یک سیگار با فعال نگه داشتن سیستم پاداش در مغز، مانع از ترک واقعی میشود.
وی خاطرنشان کرد: دود سیگار حاوی بیش از ۷ هزار ماده سمی است که دستکم ۷۰ نوع آن به طور قطعی سرطانزا هستند. همچنین برخلاف باور عموم، مصرف میوه یا مایعات زیاد، تاثیری در خنثیسازی عوارض سیستمیک دخانیات ندارد.
حسینی در خصوص روشهای دیگر مصرف دخانیات هشدار داد: حجم دود ورودی به ریه در هر بار مصرف قلیان، ۱۰۰ برابر بیشتر از سیگار است. قلیان با جایگزینی مونوکسید کربن به جای اکسیژن، قلب را دچار خستگی مزمن و فشار مضاعف میکند.
وی همچنین تاکید کرد: سیگارهای الکترونیک نیز بر اساس مقالات معتبر جهانی، دارای عوارض جدی بوده و به هیچ وجه جایگزین ایمنی محسوب نمیشوند.
حسینی با اشاره به آسیبپذیری بیشتر زنان در برابر سکتههای ناشی از دخانیات، به وضعیت کودکان نیز اشاره کرد و گفت: مواجهه کودکان با دود دستدوم (Second-hand smoke) منجر به نارساییهای قلبی و ریوی ماندگار در آنها میشود.
این متخصص قلب یادآور شد: در صورت عدم بروز عوارض جبرانناپذیر، پس از ترک دخانیات حدود ۱۰ تا ۱۵ سال زمان نیاز است تا وضعیت قلب به حالت نرمال بازگردد. او با بیانی هشدارآمیز گفت: مصرفکنندگان دخانیات در واقع با هزینه شخصی، مرگ خود را با طعمهای مختلف خریداری میکنند. در حالی که طبق تحقیقات، هر نخ سیگار به طور میانگین ۱۱ دقیقه از طول عمر مفید فرد میکاهد.
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