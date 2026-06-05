آیت الله لائینی: هدف دشمن کاهش تاب آوری مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی در خطبههای نماز جمعه ساری، فرا رسیدن میلاد امام هفتم و روز مباهله را تبریک گفت و سیره اهل بیت علیهم السلام را الگوی قناعت و صرفهجویی معرفی کرد. وی افزود که امام علی علیه السلام حتی برای یک گفتگوی شخصی از روغن بیت المال استفاده نمیکرد، بنابراین امروز نیز همه مردم و مسئولان باید اسراف و تبذیر را کنار بگذارند و با صرفهجویی به دولت کمک کنند.
وی در ادامه به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب درباره شخصیت امام خمینی اشاره کرد و گفت که رهبر معظم انقلاب، امام را شخصیتی مشهور اما کمتر شناخته شده خوانده و زیربنای مکتب وی را قیام لله دانسته است. به گفته وی، رهبر شهید نیز بعد از امام، همین مکتب را تعمیق، گسترش و استمرار بخشید.
امام جمعه ساری سپس به تحلیل جنگ ترکیبی دشمن پرداخت و تصریح کرد که رهبر معظم انقلاب هشدار دادهاند: دشمن خبیث که در برابر نیروهای مسلح ایران شکست خورده و تحقیر عمیقی را تجربه میکند، اکنون مکر خود را بر دو نقطه متمرکز ساخته است: نقطه اول تابآوری مردم است که میخواهد با فشار روانی آن را به بیتابی تبدیل کند و نقطه دوم ایجاد خطا در دستگاه محاسباتی مسئولان است تا اولویتها را وارونه ببینند.
آیت الله محمدی لائینی با بیان اینکه ابزار اصلی دشمن در این مسیر، کاشت بذر تردید، یأس، ترس، بدگمانی و اختلاف است، خاطرنشان کرد که وظیفه امروز همگان عبارت است از ایستادگی، روشنبینی، حفظ وحدت و انسجام، اعتماد متقابل و همصدایی نکردن با دشمن. وی تأکید کرد که هر اقدامی که موجب بدبینی و سرخوردگی مردم شود، در واقع کمک به دشمن محسوب میشود.
وی در واکنش به اظهارات اخیر وزیر خارجه آمریکا نیز گفت: به آقای روبیوی ناآگاه و جاهل میگوییم کور خواندی، آن روزگاری که برجام را تحمیل کردید، گذشت. امروز ملت ایران خواستههای خود را به شما تحمیل میکند و نه تنها خواستههایمان را پیش میبریم، بلکه تقاص برجام را نیز از شما خواهیم گرفت.
امام جمعه ساری در پایان ضمن تجلیل از امام راحل و رهبر شهید، از خداوند خواست تا توفیق شنیدن و عمل به پیام رهبری را به همگان عنایت فرماید و پرچمدار کنونی انقلاب را حفظ کند. وی افزود که مردم و مسئولان به رهبر خود قول میدهند: مسئولان محاسبات خود را درست مدیریت کنند و مردم نیز تابآوری انقلابی خود را حفظ و تقویت نمایند تا دشمن به فراری ذلتبار واداشته شود.
نظر شما