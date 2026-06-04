حجت الاسلام عادلی: دشمن در جنگ شناختی از ایران شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام «ولی عادلی» شامگاه پنجشنبه در تجمع شبانه کلاچای اظهار کرد: امام راحل یک شخصیت برجسته و ممتاز بود که تحول بزرگی در جهان ایجاد کرد.

وی ادامه داد: رهبر شهید نیز ۳۷ سال با تأسی از امام راحل مدیریت کرد و در نهایت جان خود و خانوادهاش را در راه دفاع از کشور و اسلام تقدیم نمود.

نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن گیلان در ادامه با اشاره به موضوع غدیر، گفت: تاریخ امامان معصوم را شیعه خوب بلد است و از افتخارات شیعه این است که زندگینامه معصومین را مطالعه کند.

عادلی بیان کرد: علی (ع) را پیامبر به عنوان امام انتخاب نکرد، بلکه خداوند او را انتخاب و توسط پیامبر معرفی شد. در سال دهم هجری در محل غدیر خم، خداوند به پیامبر ابلاغ کرد که باید علی (ع) را به عنوان ولی و جانشین خود معرفی کنی وگرنه رسالت خود را تکمیل و به پایان نرسانده ای.

وی اضافه کرد: موضوع ولایت و امامت از خمس، جهاد، نماز بالاتر است چرا که جامعه ای که امام عادل نداشته باشد، آن جامعه دچار مشکل میشود.

حجتالاسلام عادلی با اشاره به اغتشاشات دی ماه، تصریح کرد: در آن ایام با اینکه بیش از ۳۰۰ مسجد آتش زدند و قرآن ها را سوزاندند، اما رمز عدم موفقیت آنان، وجود ولایت و رهبری بود.

وی با اشاره به تحولات پس از شهادت رهبر انقلاب، گفت: ترامپ به خیال خام خود فکر میکرد سه روزه ایران را فتح و با شهادت رهبر انقلاب کار تمام خواهد شد و فضا برای معاندین باز خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن گیلان تأکید کرد: دشمن قبل از اینکه از لحاظ نظامی از ایران شکست بخورد، در جنگ شناختی از ایرانیان شکست خورد و متأسفانه به محاسبات اشتباهات خود ادامه میدهد.

عادلی با بیان اینکه حضور مردم در صحنه تمام نقشههای شوم دشمن را نقش بر آب کرد، افزود: دشمن در ادامه دشمنی خود جنگ ترکیبی و ادراکی دارد و روی تاب آوری مردم کار میکند. آنها فکر نمیکنند که مردم چقدر تاب آور هستند و در تاریخ، ملتی به مانند ملت ایران سراغ نداریم.

وی بیان کرد: مردم در فشار گرانی ها بیش از ۹۰ شب در صحنه حضور دارند چرا که میدانند عامل اصلی این فشار اقتصادی، آمریکا و تحریم های ظالمانه اوست.

نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن گیلان با اشاره به اینکه دشمن تصور نمیکرد مردم اینقدر مقاوم در صحنه حاضر باشند، افزود: مردم به دستور رهبر معظم انقلاب اتحاد و انسجام دارند و به مسئولان تذکر میدهیم در خصوص موضوعات اقتصادی فکر اساسی و کارشناسی کنند.

عادلی در ادامه با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب زندگی سادهای داشت، گفت: به ایشان حضور در پناهگاه پیشنهاد میدادند اما قبول نمیکرد و میگفت: مگر مردم پناهگاه دارند؟

وی تأکید کرد: رهبر شهید انقلاب دست آموخته مکتب علی (ع) بود و ۳۷ سال توانست جمهوری اسلامی ایران را مدیریت کند بدون اینکه وجبی از خاک ایران به تصرف دشمن درآید.