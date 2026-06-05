محمودی: «تنگه هرمز» عصای موسی انقلاب است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلاموالمسلمین سید احمد محمودی در خطبههای نماز جمعه اصفهان که در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) برگزار شد، با اشاره به توطئههای دشمن در حوزههای مختلف، اظهار کرد: برخی سیاستمداران تصور میکنند در حالت آتشبس به سر میبریم، درحالیکه کشور در وضعیت جنگی است و در سه جبهه با دشمن آمریکایی مواجهیم؛ با این حال، با حضور بصیرتمندانه مردم و اقتدار نیروهای مسلح، محاصره اندیشه آمریکایی در هم شکسته خواهد شد.
وی با اشاره به مدیریت راهبردی ایران بر تنگه هرمز، افزود: مدیریت این معبر حیاتی توسط جمهوری اسلامی بهگونهای است که منافع ملی ملت ایران تأمین شود. تاریخ به عقب بازنمیگردد و آمریکا در سالهای اخیر در برابر این مدیریت راهبردی، توفیقی نداشته است.
امامجمعه موقت اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود با هشدار نسبت به تلاش دشمن برای ایجاد شکاف در جبهه مقاومت، تأکید کرد: دشمن در پی جدایی حزبالله از ایران است، اما انقلاب اسلامی در عمل ثابت کرده است که هرگز اجازه چنین کاری را نخواهد داد. قرارگاه خاتمالانبیاء بهعنوان متولی جنگ صراحتاً اعلام کرده است که در صورت هرگونه حمله رژیم صهیونیستی به ضاحیه بیروت، پاسخ ایران مستقیم و کوبنده خواهد بود؛ ما در مسیر ۴۴ ساله مقاومت کوتاه نخواهیم آمد.
تأکید بر لزوم برخورد با بیانضباطیهای اقتصادی
حجتالاسلام محمودی با ابراز نارضایتی از وضعیت گرانیهای افسارگسیخته، تصریح کرد: مسئولان ردهبالا و میانی در حال تلاش برای حل مشکلات معیشتی هستند، اما حق مردم فراتر از وضعیت فعلی است. در شرایط جنگ اقتصادی، برخورد با تخلفات باید قاطع و بدون ارفاق باشد.
وی با ذکر مثالهایی از تفاوت قیمتها در مناطق مختلف شهر، گفت: وضعیت فعلی قیمتها قابلقبول نیست و انتظار میرود مسئولان با استفاده از ظرفیتهای قانونی و ضوابط دینی، نظارتها را از حالت کمی به برخوردهای کیفی و نتیجهگرا تغییر دهند.
شخصیت امام خمینی (ره) فراتر از تاریخ
امامجمعه موقت اصفهان در بخش پایانی خطبهها با اشاره به ابعاد شخصیت بنیانگذار انقلاب اسلامی، خاطرنشان کرد: شخصیت حضرت امام (ره) اگرچه معروف است، اما در عمق ناشناخته مانده؛ ایشان یک شخصیت تاریخی صرف نیستند و انقلاب ایشان، مقدمهای تمدنی برای ظهور حضرت مهدی (عج) محسوب میشود.
وی ضمن یادآوری توطئههای رژیم پهلوی برای دستگیری امام در سال ۴۲، از حضور مستمر و پرشور نسلهای هفتادی و هشتادی در صحنههای انقلاب در طول ۱۰۰ شب گذشته تقدیر کرد و آن را نشانهای از زنده بودن آرمانهای امام دانست.
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