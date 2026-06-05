غدیر، مسئله فراموشی یا تبعیت؟ بازخوانی نقش خواص در تحولات تاریخ معاصر

یادداشت مهمان_ اباصلت غریب، دانش آموخته دانشگاه باقرالعلوم، در تحلیل رایج شیعی، مسئله اصلی پس از رحلت پیامبر اکرم(ص)، فراموش شدن واقعه غدیر نبود. بسیاری از مسلمانان صدر اسلام در غدیر حضور داشتند، سخنان پیامبر را شنیده بودند و آن واقعه را به یاد داشتند. مسئله اصلی در واقع به حوزه رفتار سیاسی و اجتماعی بازمیگشت؛ یعنی فاصله میان «دانستن» و «عمل کردن».
به بیان دیگر، چالش اصلی جامعه اسلامی آن روز، فقدان آگاهی نبود، بلکه اختلاف در نحوه مواجهه با رهنمودی بود که پیشتر از سوی پیامبر اکرم(ص) ارائه شده بود. این مسئله نشان میدهد که در تحولات تاریخی، آگاهی بهتنهایی تضمینکننده حرکت صحیح جامعه نیست و نقش خواص و نخبگان در تبدیل آگاهی به کنش سیاسی و اجتماعی، نقشی تعیینکننده است.
جایگاه خواص در تحولات تاریخی
یکی از مفاهیم کلیدی در جامعهشناسی سیاسی و اندیشه سیاسی اسلامی، مفهوم «خواص» یا نخبگان است. خواص به دلیل برخورداری از جایگاه اجتماعی، سیاسی، علمی یا اقتصادی، قدرت اثرگذاری بیشتری بر افکار عمومی و روندهای تصمیمگیری دارند. از همین رو، عملکرد آنان میتواند مسیر یک جامعه را در بزنگاههای تاریخی تغییر دهد.
مطالعه تاریخ اسلام نشان میدهد که بسیاری از تحولات مهم، نه از ناآگاهی عمومی مردم، بلکه از تصمیمها، تحلیلها و رفتارهای نخبگان آغاز شده است. در ماجرای غدیر نیز از منظر تحلیل شیعی، اختلاف اصلی در سطح خواص و تصمیمسازان جامعه شکل گرفت و سپس آثار آن به کل جامعه تسری یافت.
این تجربه تاریخی، یک اصل مهم را آشکار میسازد: هرچه فاصله میان رهنمودهای رهبری و محاسبات خواص بیشتر شود، احتمال بروز شکاف در مسیر حرکت جامعه افزایش مییابد.
بازتاب این الگو در سیاست معاصر ایران
برخی تحلیلگران سیاسی معتقدند که این الگوی تاریخی را میتوان در بررسی برخی مسائل معاصر نیز مورد توجه قرار داد. یکی از موضوعاتی که در سالهای اخیر محل بحث گسترده بوده، مسئله مذاکره و تعامل با ایالات متحده آمریکا است.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در مقاطع مختلف، با استناد به تجربیات تاریخی و عملکرد دولت آمریکا، نسبت به اعتماد راهبردی به این کشور هشدار داده و بر ضرورت حفظ استقلال تصمیمگیری، تقویت توان داخلی و پرهیز از گره زدن مسائل اساسی کشور به اراده قدرتهای خارجی تأکید کردهاند.
در مقابل، بخشی از نخبگان و مدیران سیاسی کشور در برخی دورهها بر این باور بودهاند که از طریق مذاکره و توافق با آمریکا میتوان بخش قابل توجهی از مشکلات کشور را مدیریت یا حل کرد. این تفاوت در تحلیل، به شکلگیری دو رویکرد متفاوت در عرصه سیاست خارجی منجر شد؛ رویکردی مبتنی بر مقاومت و اتکای بیشتر به ظرفیتهای داخلی و رویکردی مبتنی بر اولویت دادن به تعامل و توافق با غرب.
شباهتها و تفاوتهای دو تجربه
مقایسه غدیر با مسائل سیاسی معاصر، به معنای یکسان دانستن ماهیت این دو موضوع نیست. غدیر در اندیشه شیعی جایگاهی اعتقادی و دینی دارد و با مسئله امامت و هدایت امت اسلامی پیوند خورده است؛ در حالی که مذاکره با آمریکا یک موضوع سیاسی و راهبردی است که درباره آن میتوان دیدگاهها و تحلیلهای مختلفی ارائه کرد.
با این حال، آنچه زمینه مقایسه را فراهم میکند، شباهت در یک الگوی رفتاری است. در هر دو مورد، جامعه با وضعیتی مواجه است که در آن رهبری نسبت به یک مسئله مهم موضع یا هشداری مشخص ارائه میکند و سپس بخشی از خواص در نحوه مواجهه با آن هشدار، مسیر متفاوتی را پیشنهاد میدهند.
بنابراین، موضوع اصلی این قیاس نه یکسان بودن موضوعات، بلکه بررسی نسبت میان «رهبری»، «خواص» و «فرآیند تصمیمگیری» در مقاطع حساس تاریخی است.
اهمیت تبعیت آگاهانه از رهبری
یکی از مهمترین درسهای قابل استخراج از واقعه غدیر، ضرورت تبعیت آگاهانه و مسئولانه از رهبری است. تبعیت در اینجا به معنای تعطیلی عقلانیت و اجتهاد نیست، بلکه به معنای توجه جدی به هشدارها، تحلیلها و جهتگیریهای کلان رهبری در مسائل راهبردی است.
تجربه تاریخی نشان داده است که بسیاری از هزینههای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زمانی شکل میگیرد که هشدارهای راهبردی نادیده گرفته شود یا در محاسبات تصمیمگیران از وزن کافی برخوردار نباشد. از این منظر، غدیر بیش از آنکه یک مناسبت تاریخی باشد، یک درس ماندگار درباره نقش رهبری در هدایت جامعه و مسئولیت خواص در همراهی با مسیر کلان آن است.
غدیر را میتوان یکی از مهمترین نمونههای تاریخی برای مطالعه رابطه میان رهبری و خواص دانست. مهمترین پیام غدیر برای امروز را میتوان در یک جمله خلاصه کرد: سرنوشت جوامع بیش از آنکه به میزان آگاهی آنان وابسته باشد، به کیفیت تبعیت خواص از مسیرهای راهبردی و میزان پایبندی آنان به رهنمودهای هدایتگر بستگی دارد.
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