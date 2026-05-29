روایت دشمن «دروغ اول» است/ فریب عملیات روانی پنتاگون را نخورید

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مهدی دربانی، امامجمعه شهرستان چهارباغ، در خطبههای این هفته نماز جمعه، ضمن تبریک ولادت امام هادی (ع)، به تحلیل آخرین تحولات منطقهای و درگیریهای نظامی اخیر پرداخت و با اشاره به «فرسایش راهبردی» آمریکا، پنج وظیفه مهم برای مردم و مسئولان در مقطع حساس کنونی برشمرد.
امامجمعه چهارباغ در ابتدای خطبهها با دعوت به تقوای الهی، به دو میراث گرانبهای امام هادی (ع) اشاره کرد و زیارت جامعه کبیره را یک دوره کامل امامشناسی دانست.
وی با بیان اینکه بزرگان شیعه مداومت ویژهای بر این زیارت داشتهاند، به تشریح جایگاه «زیارت غدیریه» بهعنوان دومین میراث آن امام همام پرداخت.
حجتالاسلام دربانی، زیارت غدیریه را «نسخهای تدریسی برای امیرالمؤمنینشناسی» توصیف کرد و گفت: این زیارت مشتمل بر ۷۸ آیه قرآن، ۱۸ حدیث نبوی و مستندات تاریخی مستحکم در تبیین ولایت است.
وی با تأکید بر مفهوم «الشِّیعَةُ مَنْ شَایَعَ عَلِیًّا»، تصریح کرد: تشیع تنها یک عنوان نیست، بلکه به معنای تبعیت عملی از سیره حضرت علی (ع) در سبک زندگی است.
غدیر مرامنامه حکومت الهی و عدالت
خطیب جمعه چهارباغ با اشاره به تقارن عید غدیر با سالروز ارتحال امام خمینی (ره)، غدیر را «عیداللهالاکبر» و منشور دائمی هدایت بشری خواند. وی با استناد به حدیثی از امام صادق (ع)، ولایت امیرالمؤمنین (ع) را شرط نبوت تمام انبیا دانست و افزود: امام راحل، احیاگر مرامنامه غدیر در عصر حاضر بود.
حجتالاسلام دربانی با نقل سخنی از امام خمینی (ره) تأکید کرد: غدیر یک مسئله صرفاً شیعی نیست، بلکه مسئله حاکمیت عدل و ولایتالله است و باید آن را یک فرهنگ جهانی بدانیم.
امامجمعه چهارباغ در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد شهید سیدعلیاکبر ابوترابی، از این آزاده سرافراز بهعنوان نماد مقاومت اخلاقمدارانه یاد کرد.
وی در روایت کرامت این شهید گفت: هنگامی که شکنجهگر عراقی به دلیل فوت خواهرش از آزار حاجآقا ابوترابی دست کشید، ایشان بلافاصله تمام آزادگان را به ختم قرآن برای خواهر آن شکنجهگر فراخواند. این رفتار چنان تأثیری گذاشت که همان شکنجهگر، مرید ایشان شد.
حجتالاسلام دربانی با اشاره به تقریظ رهبر معظم انقلاب، افزود: این بزرگوار ثابت کرد با اخلاق میتوان حتی در اوج اسارت، اسلام را به دشمنان تبلیغ کرد.
اشتباه محاسباتی آمریکا و آغاز فرسایش راهبردی
خطیب نماز جمعه چهارباغ در تحلیل درگیریهای نظامی اخیر در جنوب کشور، با اشاره به فضاسازی رسانهای اولیه اظهار داشت: دشمن تصور میکرد با حضور مسئولان ما در عمان، ایران دست به اقدام متقابل نخواهد زد، اما سخت در اشتباه بود.
وی با بیان اینکه آمریکا قصد محک زدن توان نظامی ایران را داشت، گفت: سرشان محکم به سنگ خورد و ناوگان آنها در عبور از تنگه هرمز با واکنش قاطع نیروهای ایرانی مواجه و زمینگیر شد.
چهار نشانه زمینگیر شدن واشنگتن
حجتالاسلام دربانی با تحلیل شرایط کنونی، از گرفتار شدن آمریکا در «باتلاق فرسایشی» خبر داد و چهار نشانه عینی آن را اینگونه برشمرد: تهکشیدن زرادخانه موشکی آمریکا، فلج شدن روند تصمیمگیری در کاخ سفید، ترکخوردگی در بدنه ائتلاف ضدایرانی و افزایش سرسامآور هزینههای جنگ برای غرب.
وی تصریح کرد: ما حتی در سکوت نظامی نیز با بسته نگه داشتن تنگه هرمز در حال اعمال قدرت راهبردی هستیم.
جنگ روایتها از پنتاگون تا فضای مجازی
امامجمعه شهرستان چهارباغ با هشدار نسبت به جنگ رسانهای دشمنان، از مردم خواست فریب عملیات روانی را نخورند.
وی با اشاره به خبرسازیهای واشنگتن گفت: روایت اول دشمن همواره «دروغ اول» است. پنتاگون بلافاصله خبر از نقض آتشبس توسط ایران داد، در حالی که صحنه میدانی چیز دیگری میگوید.
حجتالاسلام دربانی در پایان خطبهها، پنج وظیفه فوری و راهبردی برای مردم و نخبگان ابلاغ کرد و با تأکید بر حفظ وحدت ملی و پرهیز از برجستهسازی اختلافات، از آحاد جامعه خواست به فرمان رهبری مبنی بر انسجام ملی عمل کرده و راوی پیروزیها باشند و از انتشار اخبار یأسآلود و ضعفمحور خودداری کنند.
وی با هشدار نسبت به فضای مجازی و تأکید بر اینکه «فضای مجازی جای گفتن همه چیز نیست»، از مردم خواست در دام روایتهای دروغین اولیه دشمن نیفتند و در عین حال با حضور در صحنه، خیابان و میدان را خالی نکنند، چراکه غیبت مردم را تضعیفکننده تیم دیپلماسی و تکرار تلخ تجربه برجام دانست.
امامجمعه چهارباغ در پنجمین وظیفه نیز بر اعتماد توأم با مطالبهگری تأکید کرد و گفت در صورت هرگونه توافق، خطوط قرمز دهگانه رهبری باید رعایت شود، اقدامات قدمبهقدم و متقابل باشد و اقتصاد کشور معطل لبخند غرب نماند.
امامجمعه چهارباغ در جمعبندی خطبههای این هفته خود با قاطعیت تأکید کرد: دشمنی ما با آمریکا ماهوی و راهبردی است و پایان یک پرونده، هرگز به معنای پایان خصومت تاریخی نیست.
