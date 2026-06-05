منوچهر محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع حادثه غرق‌شدگی در دریاچه برم الوان اظهار کرد: از لحظه اطلاع از حادثه، هماهنگی‌های لازم با استان خوزستان برای اعزام تیم‌های تخصصی غواصی انجام و عملیات جست‌وجو با مشارکت دستگاه‌های امدادی و خدماتی آغاز شد.

وی افزود: پس از چند ساعت تلاش مستمر نیروهای امدادی، پیکر این جوان در محدوده دریاچه برم الوان کشف شد.

مدیرکل مدیریت بحران کهگیلویه و بویراحمد با قدردانی از تلاش دستگاه‌های امدادی و خدماتی در این عملیات گفت: فرمانداری شهرستان بهمئی، جمعیت هلال‌احمر استان، آتش‌نشانی شهرداری یاسوج، ستاد مدیریت بحران خوزستان و تیم‌های غواصی اعزامی از بهبهان و ماهشهر در روند جست‌وجو و امدادرسانی مشارکت داشتند.

وی اضافه کرد: «احمدرضا پایانی» مأمور ۲۷ ساله نیروی انتظامی و اهل شهرستان لنده، عصر روز گذشته در دریاچه برم الوان دچار حادثه غرق‌شدگی شده بود.