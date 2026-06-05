به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی دربانی، امام جمعه شهرستان چهارباغ، امروز جمعه ۱۵ خرداد ماه، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به تقارن مناسبت روز مباهله و قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، حضور و تاب‌آوری مردم را اصلی‌ترین عامل خنثی‌سازی توطئه‌های دشمن و استمرار انقلاب اسلامی دانست و تأکید کرد که مسئولان باید با شفافیت، پاسخگویی و پرهیز از رفتارهای تفرقه‌انگیز، از این تاب‌آوری مردم پشتیبانی کنند.

وی افزود: انسان گاه در پی مال، مقام و شهرت از راه گناه می‌رود، اما در عمل، گناه او را از آنچه می‌خواهد دورتر و به آنچه از آن می‌ترسد نزدیک‌تر می‌کند.

امام جمعه شهرستان چهارباغ با اشاره به روایاتی از پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع)، توبه و استغفار را راه جبران خطاها دانست و گفت: خوشا به حال کسی که در نامه عملش، زیر هر گناهی «استغفرالله» نوشته باشد، هرگاه بنده زیاد استغفار کند، نامه عملش در قیامت درخشان بالا می‌رود.

وی با استناد به آیه ۲۰۱ سوره اعراف، پرهیزگاران را کسانی معرفی کرد که هنگام وسوسه شیطان، به یاد خدا و عقوبت الهی می‌افتند و از غفلت خارج می‌شوند و افزود: انسان باید از این بترسد که گناه موجب غضب الهی شود.

در ادامه، حجت‌الاسلام دربانی با اشاره به فرارسیدن سالروز ولادت امام موسی کاظم (ع)، به زندگی آن حضرت در دوران حبس اشاره کرد و گفت: زیباترین لحظات از نگاه امام کاظم (ع)، زمان خلوت با خدا بود، هنگامی که هارون‌الرشید امام را در زندان ربیع محبوس کرد، حضرت از فرصت به‌دست‌آمده برای عبادت و سجده‌های طولانی بهره برد و در دعا به درگاه الهی عرضه داشت که خداوندا، آنچه خواسته بودم، عطا کردی.

وی افزود: هارون‌الرشید از فراز کاخ خود، خانه(زندان) امام را تماشا می‌کرد و جامه‌ای می‌دید که حرکتی ندارد، وقتی علت آن را جویا شد، ربیع پاسخ داد که آنچه می‌بیند، جامه نیست، بلکه امام کاظم (ع) است که از طلوع تا ظهر در سجده است، هارون در پاسخ با شگفتی گفت: «او از زاهدان بنی‌هاشم است.»

حجت‌الاسلام دربانی در خطبه اول، امام کاظم (ع) را الگویی برای بندگان در بهره‌گیری از شرایط سخت برای عبادت و تقرب به خدا معرفی کرد.

امام جمعه شهرستان چهارباغ، در خطبه دوم، با اشاره به پیش‌رو بودن روز مباهله پیامبر اسلام (ص)، این واقعه تاریخی را مظهر اقتدار و حقانیت اهل بیت (علیهم‌السلام) توصیف کرد و در تبیین مفهوم مباهله گفت: مباهله در اصطلاح به معنای نفرین کردن دو تن یا دو گروه بر ضد یکدیگر است و در تاریخ اسلام به ماجرای مباهله پیامبر اسلام (ص) با مسیحیان نجران اشاره دارد.

وی با بیان اینکه این واقعه یکی از مهم‌ترین اسناد حقانیت اهل بیت (ع) به شمار می‌رود، افزود: یکی از آثار و برکات الگوی مباهله در قیام ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲ متجلی شد.

وی سپس با اشاره به سالگرد قیام خونین ۱۵ خرداد، به تشریح زمینه‌ها و حوادث آن روز پرداخت و افزود: زمینه‌های قیام ۱۵ خرداد با تصویب لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی در دولت، اجرای برنامه انقلاب سفید و حمله مأموران حکومتی به مدرسه فیضیه در فروردین ۱۳۴۲ فراهم شده بود.

امام جمعه شهرستان چهارباغ در بیان جزئیات حادثه گفت: امام خمینی (ره) در ساعت ۶:۳۰ بعدازظهر روز عاشورا، ۱۳ خرداد ۱۳۴۲، با اعلام قبلی در مدرسه فیضیه قم حاضر شد و در سخنرانی خود به صراحت شاه وقت را مورد انتقاد قرار داد، پس از این سخنرانی، نیروهای حکومت پهلوی امام خمینی (ره) را دستگیر و شبانه به تهران منتقل کردند، صبح روز پانزدهم خرداد، مردم قم و برخی دیگر از شهرها از دستگیری امام مطلع شدند و دست به اعتراض زدند، در تهران، دانشجویان دانشگاه تهران کلاس‌ها را تعطیل کردند و به تظاهرات مردم پیوستند، همچنین بارفروشان به همراه مرحوم طیب حاج‌رضایی و مرحوم حاج اسماعیل رضایی که بعدها توسط رژیم اعدام شدند، از مرکز شهر به حرکت درآمدند و به جمع معترضان ملحق شدند، مأموران نظامی مستقر در نقاط مرکزی و حساس شهرهای قم و تهران به سمت تظاهرکنندگان تیراندازی کردند.

حجت‌الاسلام دربانی در ادامه با نقل فرمایش امام خمینی (ره) درباره قیام ۱۵ خرداد، گفت: امام (ره) فرمودند که قیام ۱۵ خرداد اسطوره قدرت ستمشاهی را در هم شکست و افسانه‌ها و افسون‌ها را باطل کرد، شهادت جوانان رشید و زنان و مردان در آن روز، سد عظیم قدرت شیطانی را از بنیان سست کرد و خون سلحشوران کوخ‌نشین، کاخ‌های ستم را در هم کوبید، ملت ایران با قیام و نثار خون فرزندان عزیز خود، راه قیام را برای نسل‌های آینده گشود و ناشدنی‌ها را شدنی کرد.

تاب‌آوری مردم مهم‌ترین عامل استمرار انقلاب

امام جمعه شهرستان چهارباغ در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به شباهت قیام ۱۵ خرداد به شرایط کنونی کشور، حضور مردم در صحنه را مهم‌ترین عامل استمرار انقلاب اسلامی دانست و با استناد به فرمایشات امام شهید انقلاب، گفت: از قیام ۱۵ خرداد تا امروز، رهبر شهید در همه دوره‌ها، حضور مردم را مهم‌ترین عامل در امتداد انقلاب و خنثی‌سازی توطئه‌ها دانسته‌اند، آخرین فرمایشات‌ ایشان، وعده به مبعوث شدن ملت بود که جمله‌ای حکیمانه بود و حالا آن را درک می‌کنیم.

وی افزود: پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) نیز یکی از ارکان مهم امتداد مبارزه را «تاب‌آوری مردم» معرفی کرده است.

وی در تعریف تاب‌آوری مردم توضیح داد: تاب‌آوری به معنای توانایی یک جامعه برای ایستادگی در برابر فشارها، تحریم‌ها، شوک‌های اقتصادی و القائات روانی است، دشمن به خوبی می‌داند که اگر مردم از صحنه خارج شوند، امید خود را از دست بدهند و صبر و حضور اجتماعی آنان تحلیل رود، عملاً بزرگ‌ترین سد دفاعی نظام فرو خواهد ریخت.

پنج بذر مسموم دشمن برای تضعیف تاب‌آوری مردم

حجت‌الاسلام دربانی سپس به ابزارهای اصلی دشمن برای تضعیف تاب‌آوری مردم اشاره کرد و از پنج بذر مسموم نام برد: تردید، یأس، ترس، بدگمانی و اختلاف.

وی درباره «تردید» گفت: دشمن با طرح سؤالات به ظاهر ساده، نسبت به حقانیت مسیر انقلاب، کارآمدی نظام، صداقت مسئولان و حتی اصول اولیه انقلاب تردید ایجاد می‌کند، «یأس» نیز با بزرگنمایی مشکلات و حذف دستاوردها، این باور را القا می‌کند که هیچ چیز تغییر نمی‌کند. «ترس» از هزینه‌های مقاومت، آینده اقتصادی، تحریم‌ها و حتی حرف زدن، اراده جامعه را فلج می‌کند، «بدگمانی» میان مردم و حاکمیت و میان جناح‌های سیاسی ایجاد می‌شود و «اختلاف» قومی، زبانی، مذهبی و جناحی را فعال می‌کند.

مهم‌ترین راهکار همصدایی نکردن با دشمن

امام جمعه شهرستان چهارباغ مهم‌ترین و ظریف‌ترین راهکار مقابله با این توطئه‌ها را «همصدایی نکردن با دشمن» دانست و تأکید کرد: حتی در مقام انتقاد از مسئولان، نباید از زبان، چارچوب، روایت و شعارهای دشمن استفاده کرد، می‌توان منتقد بود، اما در دایره دشمن حرکت نکرد.

حجت‌الاسلام دربانی با اشاره به نقش مسئولان در این زمینه گفت: رهبر معظم انقلاب تأکید کرده‌اند که در این مقام، نقش مسئولان در پشتیبانی از تاب‌آوری مردم بسیار مهم است، این پشتیبانی شامل شفافیت در تصمیم‌گیری و گزارش عملکرد، پاسخگویی بدون توجیه و فرافکنی، ترک رفتارهای تفرقه‌انگیز و جناحی، تقویت امید با اقدامات عینی و ملموس، و اجتناب از تصمیماتی است که خطای محاسباتی را تقویت می‌کند، وقتی مسئولی دچار خطا در محاسبات می‌شود و تهدید را واقعی نمی‌بیند یا فرصت را تهدید تفسیر می‌کند، عملا به ابزار دشمن تبدیل می‌شود، حتی اگر نیتش خالصانه باشد.

صرفه‌جویی هوشمندانه، راهکار عبور از جنگ اقتصادی و انرژی

امام جمعه شهرستان چهارباغ، با تأکید بر اهمیت مدیریت مصرف، صرفه‌جویی را اقدامی مؤثر و بدون آسیب به جریان زندگی روزمره دانست و گفت: خاموش کردن لامپ‌های اضافه، کاهش شدت نور، بستن آب هنگام وضو و تنظیم مناسب دمای کولر، از جمله اقداماتی است که ضمن حفظ آرامش زندگی، نقش مؤثری در مقابله با چالش‌های اقتصادی و انرژی ایفا می‌کند.

وی ضمن قدردانی از برگزاری باشکوه مراسم عید غدیر، به‌ویژه اجتماع هزاران نفری مردم این شهرستان، از حضور چشمگیر «نوجهادان» تجلیل کرد، وی نوجهادان را نوجوانان ۱۲ تا ۱۷ ساله متولد دهه‌های ۸۰ و ۹۰ دانست و اظهار داشت: حضور و فعالیت این نسل در برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی، نشان‌دهنده روحیه مسئولیت‌پذیری و آمادگی آنان برای نقش‌آفرینی در آینده کشور است.

وی همچنین فرا رسیدن جمعه ۱۵ خرداد، روز جهانی محیط زیست، و پنجشنبه ۲۱ خرداد، روز خانواده و تکریم بازنشستگان را تبریک گفت و تأکید کرد: توجه به نهاد خانواده و به‌ویژه تکریم بزرگ‌ترها، نه تنها مایه سعادت زندگی فردی و اجتماعی ماست، بلکه زمینه‌ساز تربیت صحیح نسل آینده خواهد بود؛ نسلی که روزی مسئولیت‌ها را بر عهده خواهد گرفت.