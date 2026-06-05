امام جمعه ارومیه: ایرانیان هیمنه آمریکا و اسرائیل را شکستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی در خطبه‌های نماز جمعه ارومیه، خانواده را از بزرگ‌ترین نعمت‌های الهی برشمرد و اظهار کرد: در فرهنگ اسلامی، خدمت به مردم و انجام کار خیر محدود به سن و سال نیست و بازنشستگی به معنای کناره‌گیری از مسئولیت‌های اجتماعی و معنوی جایگاهی ندارد. هرچه انسان از تجربه و پختگی بیشتری برخوردار می‌شود، باید نقش موثرتری در مسیر خدمت و نیکوکاری ایفا کند.

قیام ۱۵ خرداد نقطه آغاز شکل گیری انقلاب اسلامی بود

وی در ادامه با اشاره به سالروز قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، این رویداد را نقطه آغاز شکل‌گیری نهضت اسلامی و زمینه‌ ساز پیروزی انقلاب اسلامی دانست و افزود: قیام ۱۵ خرداد، سرآغاز حرکتی بود که با رهبری امام خمینی(ره) به ثمر نشست و مسیر استقلال، عزت و خودباوری ملت ایران را هموار کرد.

امام جمعه ارومیه همچنین با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، نقش امام خمینی(ره) و شهدای انقلاب در بیداری ملت‌ها را مورد توجه قرار داد و گفت: رهبری الهی امام راحل و مجاهدت شهدای انقلاب اسلامی، ملت ایران را در مسیر مقاومت و ایستادگی قرار داد و این حرکت تاریخی آثار خود را در منطقه و جهان به نمایش گذاشته است.

وی با بیان اینکه ملت ایران در سال‌های اخیر با صبر، مقاومت و حضور آگاهانه در صحنه‌های مختلف، اقتدار و توانمندی خود را به نمایش گذاشته‌اند، تصریح کرد: امروز ملت ایران به نماد ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی قدرت‌های سلطه‌گر تبدیل شده و دستاوردهای بزرگ کشور مرهون همین روحیه مقاومت و اتحاد است.

حجت الاسلام قریشی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت حفظ همبستگی اجتماعی تأکید کرد و گفت: اتحاد، انسجام و همدلی مهم‌ترین سرمایه کشور در عبور از مشکلات و دستیابی به پیشرفت است. همه مسئولان، رسانه‌ها و نخبگان باید از هرگونه اقدامی که موجب تضعیف امید و ایجاد یأس در جامعه می‌شود، پرهیز کنند.

وی خاطرنشان کرد: ملت ایران با اتکا به ایمان، وحدت و روحیه مقاومت، مسیر پیشرفت و سربلندی را ادامه خواهد داد و آینده‌ای روشن در انتظار کشور خواهد بود.

مهم‌ترین نیاز کشور حفظ سرمایه اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی است

امام جمعه ارومیه با اشاره به شرایط حساس منطقه و تحولات بین‌المللی، اظهار داشت: ملت ایران در طول دهه‌های گذشته بارها ثابت کرده‌اند که در برابر فشارها، تهدیدها و توطئه‌های دشمنان عقب‌نشینی نخواهند کرد و با تکیه بر آموزه‌های اسلامی و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، مسیر عزت و استقلال را با قدرت ادامه می‌دهند.

وی افزود: دشمنان همواره تلاش کرده‌اند با جنگ روانی، تحریم‌های اقتصادی و عملیات رسانه‌ای، روحیه مردم ایران را تضعیف کنند، اما هوشیاری ملت و حضور آگاهانه آنان در صحنه‌های مختلف، بسیاری از این توطئه‌ها را خنثی کرده است، امروز نیز مهم‌ترین نیاز کشور حفظ سرمایه اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی است.

حجت الاسلام قریشی با تاکید بر نقش خانواده در تربیت نسل آینده خاطرنشان کرد: خانواده نخستین و مهم‌ترین نهاد تربیتی جامعه است و استحکام بنیان خانواده می‌تواند بسیاری از آسیب ‌های اجتماعی را کاهش دهد.