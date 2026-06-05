به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی موثقی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز عبادی ـ سیاسی جمعه همدان، ضمن دعوت خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مصادیق تقوا که در روایات شریف نیز به آن اشاره شده، توجه، تعلق و توسل ما به معصومان علیهم‌السلام، به‌ویژه حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) است.

وی با اشاره به اهمیت واقعه غدیر گفت: پدران و مادران باید جریان غدیر را برای فرزندان خود توضیح دهند و این حقیقت بزرگ را نسل به نسل منتقل کنند.

امام جمعه همدان با بیان اینکه پیامبر اکرم(ص) پس از بازگشت از حجةالوداع مأمور به ابلاغ پیام الهی شد، افزود: هنگامی که پیامبر از حجةالوداع بازمی‌گشتند، جبرئیل امین نازل شد و پیام الهی را به ایشان رساند؛ پیامی که بر اساس آن، پیامبر مأمور شدند رسالت خود را تکمیل کنند و فرمان الهی را به مردم ابلاغ نمایند.

وی ادامه داد: پیامبر اکرم(ص) نه‌تنها خود به مقام والای علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام آگاه بودند، بلکه مأمور شدند ایشان را به جامعه معرفی کنند. در آن روز، حدود صد و بیست هزار نفر از حاجیان در منطقه‌ای گرد آمدند که قرار بود از آنجا به سوی سرزمین‌های مختلف اسلامی، از جمله یمن، عراق، حجاز و دیگر شهرها پراکنده شوند. پیامبر در غدیر خم، در بیابانی گرم و زیر آفتاب سوزان حجاز، مردم را متوقف کردند و خطبه‌ای ایراد فرمودند که بنا بر نقل‌ها، این مراسم نزدیک به دو ساعت به طول انجامید.

آیت‌الله شعبانی موثقی تأکید کرد: برخی می‌گویند پیامبر فقط می‌خواستند مردم را به محبت و دوستی با علی(ع) سفارش کنند اما این سخن کاملی نیست؛ زیرا محبت میان مؤمنان یک دستور عمومی الهی است و نیازی به مقدمه‌چینی، توقف طولانی و خطبه مفصل نداشت، واقعه غدیر نشان‌دهنده یک حادثه بزرگ الهی و تعیین‌کننده در تاریخ اسلام است.

وی افزود: پیامبر اکرم(ص) در خطبه غدیر، حمد و ثنای الهی را به‌جا آوردند، مأموریت الهی خود را بیان کردند و فرمودند «هر آنچه شما را به بهشت می‌رساند، برای شما بیان کرده‌ام و هر آنچه خداوند از آن نهی کرده، به شما گفته‌ام. البته بسیاری از معارف را به علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام آموخته‌ام.»

نماینده ولی فقیه در استان همدان گفت: پیامبر اکرم(ص) در مدت ۲۳ سال رسالت خود، با حوادث فراوانی روبه‌رو بودند؛ سال‌های مکه با سختی‌ها و مبارزه با شرک و بت‌پرستی گذشت و سال‌های مدینه نیز با جنگ‌ها، فتنه‌ها و رخدادهای متعدد همراه بود؛ ازاین‌رو پیامبر فرمودند آنچه خداوند به من امر یا از آن نهی کرده، به علی بن ابی‌طالب آموخته‌ام و اوست که دین را برای مردم تبیین خواهد کرد.

وی با اشاره به محتوای خطبه غدیر اظهار کرد: خطبه غدیر فقط جمله معروف **«مَنْ کُنْتُ مَوْلاهُ فَهذا عَلِیٌّ مَوْلاهُ»** نیست بلکه پیامبر اکرم(ص) در این خطبه، به‌صورت مفصل درباره امامت، جایگاه اهل‌بیت(ع) و امامان پس از خود و حتی حضرت مهدی(عج) مطالبی مطرح کردند.

آیت الله شعبانی موثق افزود: بنده از همه عزیزان درخواست می‌کنم دست‌کم یک‌بار خطبه غدیر را کامل بخوانند تا ببینند پیامبر اکرم (ص) چه مطالب مهمی را در آن بیان کرده‌اند.

وی ادامه داد: پیامبر در خطبه غدیر فرمودند که آگاه باشید که خاتم امامان از ما، قائم مهدی است و حضرت مهدی(عج) را معرفی کردند و فرمودند او در آخرالزمان خواهد آمد، جهان را سرشار از عدالت خواهد کرد، از ظالمان انتقام خواهد گرفت و مسیر هدایت الهی را به کمال خواهد رساند.

امام جمعه همدان افزود: پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله در خطبه غدیر، امامان دوازده‌گانه را معرفی کردند، ثمرات توجه جامعه به ولایت اهل‌بیت(ع) را بیان فرمودند و نیز نتایج تخلف از این ولایت را توضیح دادند و ایشان درباره مخالفان، منافقان و جریان‌هایی که قرار بود علی بن ابی‌طالب(ع) را خانه‌نشین کنند، هشدار دادند.

وی با بیان اینکه حسادت یکی از موانع تحقق ولایت بود، گفت: پیامبر اکرم(ص) در خطبه غدیر، مسئله حسادت را مطرح کردند و هشدار دادند که در میان مسلمانان کسانی هستند که به سبب حسادت، اجازه نخواهند داد ولایت علی(ع) در جامعه تحقق پیدا کند.

نماینده ولی فقیه در استان همدان ادامه داد: خداوند متعال، کوثر را به پیامبر عطا کرد و برکت نسل ایشان را در وجود حضرت زهرا(س) و امیرالمؤمنین علی(ع) قرار داد.

وی ادامه داد: پیامبر(ص) هشدار دادند که مراقب باشید نسبت به علی(ع) حسادت نداشته باشید؛ زیرا حسادت، اعمال انسان را از بین می‌برد و قدم‌های انسان را متزلزل می‌کند.

آیت‌الله شعبانی موثقی در ادامه با اشاره به شأن نزول سوره عصر در بیان روایات گفت: بنا بر نقلی که طبرسی در خطبه غدیر آورده، پیامبر اکرم (ص) فرمودند سوره «والعصر» درباره علی بن ابی‌طالب(ع) نازل شده است.

امام جمعه همدان در خطبه دوم افزود: گاهی انسان می‌تواند حتی برای خواندن خطبه غدیر نذر کند اما متأسفانه خواندن خطبه غدیر در میان ما کمتر رایج است، در حالی که خواندن خطبه غدیر باید به یک سنت تبدیل شود.

وی با اشاره به مظلومیت امیرالمؤمنین(ع) اظهار کرد: یکی از جلوه‌های مظلومیت علی بن ابی‌طالب(ع) همین است که کمتر به معارف مربوط به ایشان توجه می‌شود چراکه هرقدر از امیرالمؤمنین(ع) بگوییم و تمام عمر خود را در راه بیان فضائل ایشان صرف کنیم، باز هم کم است.

آیت الله شعبانی موثقی ادامه داد: این شخصیت بزرگ تاریخ بشریت چنان در طول تاریخ مظلوم واقع شده که اگر امروز به برکت نظام اسلامی فرصت ذکر نام و فضائل امیرالمؤمنین(ع) فراهم شده، باید از این فرصت بیشترین بهره را ببریم.

وی در ادامه به مناسبت پانزدهم خرداد اشاره کرد و گفت: امروز پانزدهم خرداد، سالروز آغاز قیام ملت بزرگ ایران برای خدا است؛ قیامی که برای احیای پیام غدیر و فلسفه غدیر شکل گرفت. د

نماینده ولی فقیه در استان همدان با پیوند دادن واقعه غدیر و قیام پانزدهم خرداد اظهار کرد: مردم در پانزدهم خرداد قیام کردند تا مسئله ولایت در جامعه زنده شود و جریان غدیر 1400 سال پیش در بیابان‌های سوزان حجاز مطرح شد، اما در کجا ماندگار شد؟ کدام ملت در طول تاریخ پای سخن پیامبر اکرم(ص) ایستاد؟ ملت بزرگ ایران از جمله ملت‌هایی است که با نجابت، درایت، مقاومت و صبر خود، پای ولایت ایستاده است.

وی تصریح کرد: ماندن پای ولایت، صبر می‌خواهد. همان‌گونه که در سوره عصر آمده است، ایستادن در کنار علی بن ابی‌طالب(ع) توصیه به حق و توصیه به صبر می‌طلبد و ایستادن پای حرف حق هزینه دارد و ملت ایران با فهم عمیق و مقاومت خود، در طول تاریخ این هزینه را پذیرفته است.

آیت الله شعبانی موثقی افزود: جمهوری اسلامی استمرار همان حرکتی است که در غدیر آغاز شد و امام خمینی(ره) نیز در سخنان خود بارها به این حقیقت اشاره کردند که غدیر، تنها یک واقعه تاریخی نیست، بلکه مسئله حکومت اسلامی و حضور دین در عرصه سیاست است؛ جریان غدیر نشان می‌دهد که اندیشه جدایی دین از سیاست محکوم است.

وی با اشاره به جایگاه ولایت فقیه گفت: ولایت فقیه، استمرار همان جریان غدیر است و این بصیرت، نجابت، فهم و استقامت شما مردم بوده که باعث شده امروز نام امیرالمؤمنین علی(ع) با عظمت در این سرزمین زنده بماند. کشورهای شیعه دیگری نیز وجود دارند، اما جمهوری اسلامی ایران در این مسیر نقش برجسته‌ای داشته است.

امام جمعه همدان در ادامه به مسئله تاب‌آوری مردم ایران در تاریخ اشاره کرد و گفت: مقاومت و تاب‌آوری ملت ایران تنها مربوط به مسئله ولایت نبوده و در طول تاریخ، هرگاه کشور دچار بحران و سختی شده، همین صبر و ایستادگی مردم موجب عبور از مشکلات شده است.

وی افزود: هفت قرن پیش هنگامی که مغول‌ها به ایران حمله کردند و شهرهایی مانند اصفهان، ری، هرات و بسیاری از مناطق دیگر را ویران کردند، صدها هزار نفر در این سرزمین کشته شدند؛ اما مردم ایران با صبر، نجابت و درایت خود ایستادند و سرانجام مهاجمان از بین رفتند و ایران باقی ماند.

آیت الله شعبانی موثقی افزود: رهبر معظم انقلاب نیز در پیام اخیر خود به مناسبت سالگرد رحلت امام خمینی(ره) به مسئله تاب‌آوری مردم اشاره کردند؛ تاب‌آوری، صبر و ایستادگی می‌تواند ما را از مشکلات عبور دهد و کشور را حفظ کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توان دفاعی کشور اظهار کرد: آنچه امروز در کشور شاهد آن هستیم، از برکات همراهی با ولایت است؛ هرجا با ولایت حرکت کردیم، نتیجه گرفتیم به طور مثال قدرت نظامی و توان نیروهای مسلح کشور برای ملت ایران عزت آورده و اگر امروز در جهان برای ایران احترام قائل می‌شوند، بخش مهمی از آن به دلیل قدرت و توان دفاعی کشور است.

نماینده ولی فقیه در استان همدان افزود: دشمنان معمولاً زبان قدرت را بهتر می‌فهمند چراکه تجربه نشان داده در برابر دشمنی که منطق نمی‌پذیرد، قدرت بازدارنده نقش اساسی دارد.

وی افزود: ما مخالف مذاکره نیستیم؛ جمهوری اسلامی حقوقی دارد و بر اساس قوانین و ضوابط بین‌المللی، حق خود را مطالبه می‌کند. ملت ایران خواسته‌ای فراتر از حق قانونی و مسلم خود ندارد؛ اگر این حق در مسیر مذاکره تأمین شود، مطلوب است؛ اما اگر تأمین نشود، ملت ایران در دفاع از حقوق خود کوتاه نخواهد آمد.

امام جمعه همدان سپس با اشاره به توصیه‌های رهبر معظم انقلاب درباره حفظ تجمعات و وحدت گفت: به تازگی رهبر معظم انقلاب در پیامی بر استمرار تجمعات و حفظ وحدت تأکید کردند و من نیز از حضور مردم در تجمعات تشکر کنیم.

وی تاکید کرد: همه باید تلاش کنیم حضورها و تجمعات مردمی حفظ شود، اما در کنار آن مراقب وحدت نیز باشیم و مطالبه‌گری حق مردم است، اما مطالبه باید منطقی، عقلانی و همراه با احترام باشد چراکه باید مراقب باشیم دشمن در صف وحدت ما انحراف ایجاد نکند.

آیت الله شعبانی در بخش پایانی خطبه، صرفه‌جویی را یکی از عرصه‌های جهاد امروز دانست و گفت: یکی از جهادهایی که امروز از دست همه ما برمی‌آید، جهاد صرفه‌جویی است و به دلیل شرایط پیش آمده کشور در حوزه انرژی و برخی زیرساخت‌ها با مشکلاتی روبه‌رو است و دشمن نیز با تحریم‌ها و فشارها، دشواری‌هایی برای کشور ایجاد کرده، از همه مردم عزیز درخواست می‌کنم در مسئله صرفه‌جویی، به‌ویژه در مصرف انرژی، جدی باشند.

وی تأکید کرد: جهاد صرفه جویی باید از حسینیه‌ها، مصلاها، مساجد و امامزاده‌ها آغاز شود به طور مثال لازم نیست همه چراغ‌ها و روشنایی‌ها در مساجد و اماکن مذهبی روشن باشد، به‌ویژه در زمان اقامه نماز نیازی به روشنایی بیش از حد وجود ندارد.