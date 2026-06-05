خرید ۴۰۰۰ تن گندم در مازندران؛ ۱۶ مرکز فعال شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جعفری ظهر جمعه در حاشیه بازدید از مراکز خرید گندم در شرق استان با اشاره به آغاز برداشت گندم از کمتر از یک هفته پیش، گفت: در حال حاضر برداشت در شرق استان سرعت بیشتری گرفته و تیمهای عملیاتی برای خدمترسانی به کشاورزان در آمادهباش کامل هستند.
وی مجموع مراکز خرید آمادهشده در سطح استان را ۳۴ مرکز اعلام کرد و افزود: تاکنون ۱۶ مرکز فعال شده و مابقی متناسب با روند برداشت در سایر مناطق استان کار خود را آغاز خواهند کرد.
مدیرکل غله مازندران با بیان اینکه تا امروز بیش از چهار هزار تن گندم از کشاورزان خریداری و ثبت شده است، تصریح کرد: با بهبود شرایط جوی در هفته جاری، انتظار میرود میزان خرید تضمینی رشد چشمگیری پیدا کند.
جعفری در ادامه با اشاره به واریز ۴۱ همت (هزار میلیارد تومان) بابت گندم خریداریشده در سطح کشور به حساب کشاورزان، تأکید کرد: گندمکاران مازندرانی اطمینان داشته باشند که بهای محصول تحویلی آنها در کمترین زمان ممکن از طریق بانک کشاورزی پرداخت میشود.
وی خطاب به کشاورزان خواستار رعایت توصیههای کارشناسان جهاد کشاورزی، بهویژه توجه به درصد رطوبت استاندارد هنگام برداشت شد تا هم کیفیت محصول حفظ شده و هم از کاهش قیمت جلوگیری شود.
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