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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۱

ملت ایران امروز به برکت انقلاب اسلامی در جایگاه عزت واقتدار قرار دارد

ملت ایران امروز به برکت انقلاب اسلامی در جایگاه عزت واقتدار قرار دارد

زنجان- امام جمعه ابهر گفت:‌ ملت ایران امروز به برکت انقلاب اسلامی در جایگاه عزت، سربلندی و اقتدار قرار گرفته و این مسیر باید با قدرت ادامه یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سعید مرادپور در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر ابهر با اشاره به مناسبت‌های پیش‌رو از جمله عید سعید غدیر خم، روز مباهله و سالروز ارتحال حضرت امام خمینی(ره)، بر ضرورت توجه به پیام‌های معرفتی و اجتماعی این ایام تأکید کرد.

وی با بیان اینکه عید غدیر خم سرآغاز تبیین جایگاه ولایت و امامت در امت اسلامی است، گفت: این ایام نورانی، به‌ویژه غدیر و مباهله، کرامت و جایگاه اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع) را به‌عنوان محور هدایت امت اسلامی به روشنی نشان می‌دهد و باید پیام آن‌ها در جامعه امروز مورد توجه جدی قرار گیرد.

امام جمعه ابهر با گرامیداشت سالروز ارتحال حضرت امام خمینی(ره) اظهار کرد: امام راحل شخصیتی بی‌نظیر در تاریخ معاصر ایران است که با رهبری الهی خود، ملت ایران را از دوران سلطه و وابستگی به عزت، استقلال و سربلندی رساند و مسیر جدیدی در تاریخ کشور رقم زد.

مرادپور با اشاره به نقش امام خمینی(ره) در مقابله با نظام طاغوت افزود: در گذشته، کشور در شرایطی قرار داشت که وابستگی و ضعف در برابر قدرت‌های جهانی بر آن حاکم بود، اما با پیروزی انقلاب اسلامی، ایران به جایگاهی رسید که امروز با صلابت و اقتدار از مواضع خود دفاع می‌کند.

وی ادامه داد: امروز جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی با اعتماد به نفس و اقتدار سخن می‌گوید و این نتیجه همان تفکر و مکتب امام راحل است که عزت، استقلال و خودباوری را به ملت ایران بازگرداند

خطیب جمعه ابهر  تأکید کرد: شناخت صحیح سیره امام خمینی(ره) و تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی برای نسل جوان ضروری است و باید این مسیر با قدرت ادامه یابد.

حجت‌الاسلام مرادپور اظهار کرد: ملت ایران در مقابل نظام سلطه جهانی ایستاد و با کنار زدن شرق و غرب، مسیر استقلال و عزت را یک‌تنه طی کرد و امروز در مسیر پیروزی و پیشرفت قرار دارد.

وی با اشاره به اهمیت یادآوری تاریخ معاصر افزود: انسان باید نعمت‌های الهی را یاد کند و از وضعیت گذشته تا امروز عبرت بگیرد؛ چرا که مطالعه تاریخ، به‌ویژه تاریخ معاصر، نشان می‌دهد ملت ایران چه مسیری را طی کرده و از چه شرایط سختی به جایگاه کنونی رسیده است.

امام جمعه ابهر با بیان اینکه در دوران پیش از انقلاب، کشور تحت سلطه و وابستگی قرار داشت، گفت: ملت ایران امروز به برکت انقلاب اسلامی در جایگاه عزت، سربلندی و اقتدار قرار گرفته و این مسیر باید با قدرت ادامه یابد.

مرادپور ادامه داد: حرکت انقلاب اسلامی، زمینه‌ساز آمادگی برای تحقق حکومت جهانی عدالت و ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) است و این مسیر باید با امید، ایمان و تلاش ادامه پیدا کند.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت حفظ بنیان خانواده گفت: هجمه‌های فرهنگی و تبلیغی دشمنان، با هدف تضعیف خانواده‌های سنتی و اخلاق‌مدار انجام می‌شود و باید در برابر این جریان‌ها هوشیار بود.

مرادپور تأکید کرد: خانواده ایرانی اسلامی باید بر پایه ایمان، اخلاق، محبت و تربیت صحیح فرزندان استوار باشد و نباید فریب شعارهای ظاهراً مدرن و بی‌ریشه را خورد.

وی در ادامه با اشاره به صد روز ایستادگی و حضور ملت ایران پس از یک ضایعه بزرگ شهادت رهبر معطم انقلاب در کشور گفت: مردم ایران در این مدت با وحدت و بصیرت، حماسه‌ای تاریخی خلق کردند و نشان دادند که در کنار هم ایستاده‌اند و از آرمان‌های خود دفاع می‌کنند.

امام جمعه ابهر بیان کرد: این حضور گسترده مردمی نشان داد که ملت ایران در بزنگاه‌های حساس، متحد و آگاه در صحنه حاضر است و این انسجام، سرمایه اصلی کشور برای عبور از مشکلات و پیشرفت‌های آینده است.

وی با بیان اینکه مشارکت مردم در میدان‌های مختلف اجتماعی و سیاسی، یک وظیفه مستمر و روزانه است، افزود: همان‌گونه که عبادات دینی همچون نماز و روزه استمرار دارد، حضور مردم در صحنه نیز باید همیشگی باشد و این موضوع از مهم‌ترین سرمایه‌های نظام اسلامی به شمار می‌رود.

مرادپور با اشاره به مذاکرات و تعاملات بین‌المللی اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران مذاکره را از موضع قدرت دنبال می‌کند و هرگونه گفت‌وگو باید بر اساس حفظ عزت، استقلال و منافع ملی باشد، نه از موضع ضعف یا وابستگی.

وی ادامه داد: تجربه تاریخی نشان داده است که ملت ایران هیچ‌گاه از مذاکرات گذشته به شکل وابسته و منفعلانه بهره‌ای نبرده و امروز نیز رویکرد کشور، بر پایه اقتدار و استقلال کامل در تصمیم‌گیری‌ها است.

خطیب جمعه ابهر با تأکید بر اهمیت وحدت ملی گفت: در شرایط کنونی، مهم‌ترین نیاز کشور انسجام، یکپارچگی و پرهیز از دوقطبی‌سازی در جامعه است، چرا که دشمن همواره تلاش می‌کند از اختلافات داخلی برای ضربه زدن به کشور استفاده کند بنابراین اختلاف‌نظرها نباید به تفرقه تبدیل شود و امروز همه جریان‌ها باید بر محور منافع ملی و مقابله با دشمن مشترک در کنار یکدیگر قرار گیرند.

مرادپور با اشاره به تحولات منطقه‌ای و تقابل جمهوری اسلامی با آمریکا اظهار کرد: دشمنان پس از ناکامی در تحقق اهداف خود، از ابزارهای مختلف جنگ ترکیبی استفاده می‌کنند، اما ملت ایران با هوشمندی و تجربه، این تهدیدها را مدیریت کرده و مسیر پیشرفت خود را ادامه خواهد داد.

کد مطلب 6850974

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