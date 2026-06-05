به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا سید امجد قضایی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته دیواندره ضمن دعوت نمازگزاران به تقوا و پرهیزگاری، عید سعید غدیر خم را یکی از مهم‌ترین مناسبت‌های جهان اسلام دانست و اظهار کرد: واقعه غدیر جلوه‌ای از محبت و توجه پیامبر اکرم(ص) به حضرت علی(ع) و جایگاه والای ایشان در میان امت اسلامی است.

وی همچنین با تبریک روز جهانی محیط زیست، حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست را از ضروریات زندگی بشر برشمرد و افزود: تداوم حیات انسان‌ها در گرو صیانت از محیط زیست و بهره‌برداری صحیح از نعمت‌های الهی است.

امام جمعه موقت دیواندره در ادامه با گرامیداشت سالروز ارتحال امام خمینی(ره) و سالروز انتخاب رهبر معظم انقلاب، یاد و خاطره بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران را گرامی داشت.

قرآن مسلمانان را به وحدت فرا می‌خواند

ماموستا قضایی با استناد به آیات قرآن کریم، بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام میان مسلمانان تأکید کرد و گفت: خداوند در قرآن کریم مؤمنان را به چنگ زدن به ریسمان الهی و پرهیز از تفرقه دعوت کرده است.

وی افزود: نعمت ایمان و اسلام زمینه‌ساز برادری، همدلی و آرامش در جامعه اسلامی است و مسلمانان باید از هرگونه اختلاف، دشمنی و تفرقه دوری کنند.

خطیب جمعه دیواندره با اشاره به آیات سوره حدید، خاطرنشان کرد: قرآن کریم انسان را نسبت به ناپایداری دنیا آگاه می‌کند و یادآور می‌شود که دل‌بستن به مال، مقام و مظاهر دنیوی نباید انسان را از هدف اصلی آفرینش و سعادت اخروی غافل کند.

وی تصریح کرد: دنیا همانند گیاهی است که پس از شکوفایی، به مرور زمان زرد و خشک می‌شود و از بین می‌رود؛ از این رو انسان خردمند باید آخرت را مقصد اصلی خود قرار دهد.

ویژگی‌های تحقق صلح و برادری در جامعه

ماموستا قضایی در بخش دیگری از سخنان خود، تحقق وحدت و همبستگی در جامعه اسلامی را نیازمند پایبندی به ارزش‌های اخلاقی و دینی دانست و اظهار کرد: پیروی از سیره پیامبر اکرم(ص)، اخلاق نیکو، تواضع، گذشت، احترام متقابل، صبر، مدارا و کمک به دیگران از مهم‌ترین عوامل تقویت همدلی در جامعه است.

وی افزود: دوری از تکبر، کینه‌توزی، انتقام‌جویی و خودبرتربینی، زمینه‌ساز آرامش اجتماعی و تقویت روابط میان افراد خواهد بود.

امام جمعه موقت دیواندره در پایان از مسلمانان خواست با تمسک به آموزه‌های قرآن کریم و سیره پیامبر اسلام(ص)، برای گسترش صلح، محبت و برادری در جامعه تلاش کنند.