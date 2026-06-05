رانندگان با رعایت سرعت مجاز از وقوع حوادث رانندگی جلوگیری کنند

گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس رئیس پلیسراه خراسانشمالی با اشاره به افزایش حجم تردد در محورهای مواصلاتی همزمان با موج بازگشت مسافران، اظهار کرد: رعایت سرعت مطمئنه، توجه کامل به جلو و پرهیز از سبقتهای غیرمجاز نقش مهمی در پیشگیری از وقوع حوادث رانندگی دارد.
وی در ادامه افزود: رانندگان پیش از آغاز سفر باید از سلامت فنی خودرو، بهویژه سیستم ترمز، لاستیکها و برفپاککن اطمینان حاصل کنند تا در طول مسیر با مشکل مواجه نشوند.
رئیس پلیسراه خراسانشمالی با تأکید بر اینکه خستگی و شتابزدگی از عوامل اصلی بروز تصادفات در روزهای پرتردد است، گفت: رانندگان در صورت احساس خوابآلودگی حتماً در مکانهای امن توقف کرده و پس از استراحت کافی به مسیر خود ادامه دهند.
وی بیان کرد: رعایت فاصله طولی مناسب، حرکت در مسیر قانونی و پرهیز از هرگونه رفتار پرخطر، نقش مؤثری در کاهش سوانح جادهای و بازگشت سالم خانوادهها به مقصد دارد.
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