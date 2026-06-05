۱۵ خرداد سرآغاز حکمرانی الهی با تاسی به فرهنگ غدیر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سعید مهدوی ظهر جمعه در مراسم گرامیداشت یوم‌الله ۱۵ خرداد که با همت هیئت رزمندگان اسلام در مزار شهدای آستانه‌اشرفیه برگزار شد، با بیان اینکه غدیر یک حادثه تاریخی متعلق به گذشته نیست، بلکه الگوی حیات بشریت در عصر آخرالزمان است، اظهار کرد: تعظیم شعائر الهی و گرامیداشت ایام‌الله، درک عمیق‌تر مفاهیم عالی مهدویت و غدیر را میسر می‌سازد و این پیوند، راهنمای ما در تشخیص حق از باطل است.

کارشناس مذهبی با اشاره به اهمیت تبیین و تبلیغ فرهنگ ولایی افزود: همان‌طور که در واقعه غدیر، ابلاغ ولایتِ علی(ع) از خودِ ولایت نیز مهم‌تر شمرده شد، امروز نیز وظیفه ما تبیین این حقیقت است.

وی با بیان اینکه نمی‌توان ادعای ولایت‌مداری داشت اما سبک زندگی طاغوتی در پیش گرفت، گفت: قیام ۱۵ خرداد دقیقاً در نقطه مقابلِ سازش با نظام‌های مزدور و طاغوتی شکل گرفته است.

حجت‌الاسلام مهدوی با اشاره به اینکه نظام جمهوری اسلامی، تجلی پذیرش مردم برای تحقق حکمرانی الهی است،اظهارکرد:در واقع ۱۵ خرداد، شروع حاکمیت الهی با الگویی برخاسته از اضطرار و نیاز جامعه به یک رهبر صالح است؛ الگویی که در آن ملت ایران با اقتدا به امام خود، زیر بار حکمرانی مزدوران زمانه نرفت و مسیر کرامت و عزت را برگزید.

وی از اثرات ماندگار این قیام و ایثارگری شهدا گفت و افزود: به برکت خون شهدا، ایران امروز به ملتی قوی و عزیز تبدیل شده است.

کارشناس مذهبی تصریح کرد: رهبران صالح و مقتدر این نظام، با تکیه بر ایمان قلبی مردم به ولایت علی(ع) و با جان خریدن سختی‌های مسیر، توانستند همبستگی و وحدتی کم‌نظیر ایجاد کنند که روحیه انقلابی امام راحل(ره) را در کالبد جامعه دمید.

وی دلیل ماندگاری نام «روح‌الله» و جایگاه رفیع «سید علی» را در جمع‌آوری و وحدت‌بخشی به قلوب مؤمنین، پایبندی آنان به اصول غدیری بیان کرد.

حجت‌الاسلام سعید افزود:شیعیان با پذیرش ولایت امیرالمؤمنین و ابلاغ آن در عمل، نشان دادند که ذوالفقار علی(ع) هرگز در غلاف باقی نخواهد ماند و در هر برهه‌ای از زمان، حق علیه باطل قیام خواهد کرد.

وی با اشاره به ضرورت هدایت قلوب به سوی صراط مستقیم و الگوگیری از این فرهنگ، تصریح کرد: خدایا ما را به صراط امام زمان(عج) و امام مستقیم هدایت کن؛ چرا که این همان پیام جاودان غدیر است و ما باید با الگوگیری از این فرهنگ، هویت خود را در دنیای امروز حفظ کرده و در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی با قوت گام برداریم.