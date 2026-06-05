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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۵۲

ماجرای پرواز جنگنده‌ها در ارتفاع پایین بر فراز اصفهان چه بود؟

ماجرای پرواز جنگنده‌ها در ارتفاع پایین بر فراز اصفهان چه بود؟

اصفهان-پرواز چند فروند جنگنده در ارتفاع پایین بر فراز شهر اصفهان دقایقی پیش گزارش شد،طبق پیگیری‌های خبرنگار مهر، این صدا مربوط به جنگنده‌های نیروهای متعلق به کشورمان بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی قبل پرواز چند فروند جنگنده در ارتفاع نسبتاً پایین بر فراز برخی مناطق شهر اصفهان مشاهده شد که صدای آن نیز توسط شهروندان شنیده شد.

پیگیری‌های خبرنگار مهر نشان می دهد، این جنگنده‌ها متعلق به نیروهای مسلح کشورمان بوده و پرواز آنها در چارچوب مأموریت‌های عملیاتی یا تمرینی انجام شده است.

گزارش‌ها حاکی است این پروازها در ادامه فعالیت‌های معمول دفاعی و امنیتی صورت گرفته و جای نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.

تا این لحظه جزئیات بیشتری درباره نوع مأموریت یا تعداد دقیق جنگنده‌ها منتشر نشده و در صورت اعلام اطلاعات تکمیلی از سوی مراجع رسمی، اطلاع‌رسانی انجام خواهد شد.

کد مطلب 6851037

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