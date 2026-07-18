به گزارش خبرنگار مهر، سیده صغری اسماعیلزاده عصر یکشنبه در مراسم عزاداری ویژه خواهران که به همت پیروان عترت واحد خواهران هیئت رزمندگان اسلام آستانه اشرفیه برگزار شد، با اشاره به اینکه قیام امام حسین (ع) تنها یک واقعه تاریخی نیست، اظهار کرد: این قیام، یک الگوی پویا برای مواجهه با چالشهای هر عصری است.
وی با بیان اینکه بازخوانی این آموزهها در دوران معاصر بیش از هر زمان دیگری ضرورت یافته است، افزود: هدف اصلی نهضت حسینی، اصلاح ساختارهای فکری و رفتاری جامعه بود تا از انحراف از مسیر حق جلوگیری شود.
تفکر یزیدی در قالبهای جدید خود را نشان میدهد
کارشناس مذهبی با اشاره به ابعاد نبرد میان حق و باطل تصریح کرد: «تفکر یزیدی» امروز دیگر تنها در قالبهای نظامی یا سیاسی سنتی ظاهر نمیشود، بلکه در قالبهای پیچیدهتری همچون استیصال فرهنگی، بیتفاوتی اجتماعی و ترویج ارزشهای مادیگرایانه خود را نشان میدهد.
اسماعیلزاده ادامه داد: یزیدیگری یعنی تلاش برای گسستن پیوند میان انسان و ارزشهای متعالی و جایگزین کردن لذتهای زودگذر به جای تکالیف الهی.
«تربیت قرآنی» سپر دفاعی جامعه است
این کارشناس مذهبی با بیان اینکه مقابله با جریانهای انحرافی بدون برخورداری از یک زیرساخت آموزشی منسجم میسر نیست، اظهار کرد: «تربیت قرآنی» تنها راه نجات از تلاطمهای فکری است و باید از یک کتاب خواندنی، به یک الگوی زیستبوم تبدیل شود.
وی افزود: تربیت قرآنی ایجاد توانمندی در فرد برای تشخیص حق از باطل در میان انبوهی از شبهات معاصر است و هرگونه تلاش برای تداوم مسیر حسینی، مستلزم آن است که فرد پیش از ورود به میدان عمل، در میدان تفکر و با معیارهای قرآنی خود را تجهیز نماید.
اسماعیلزاده با اشاره به رابطه میان «حرکت» و «آموزش» گفت: حرکت حسینی بدون زیربنای فکری، تنها یک قیام گذرا خواهد بود، اما آنچه آن را جاودانه کرد، پیوند میان اقدام عملی و مبانی قرآنی بود.
تمرکز بر تربیت فکری نوجوانان و جوانان ضروری است
کارشناس مذهبی با اشاره به نقش محوری نسل جوان در معادلات آینده، بر ضرورت تمرکز بر تربیت فکری نوجوانان و جوانان تأکید کرد و گفت: مقابله با تفکر یزیدی نیازمند ایجاد فضاهایی است که در آن، ارزشهای عاشورا با زبان و ادبیات روز، به شکلی درونی و عمیق به جوانان منتقل شود.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که مردم به عنوان پاسداران واقعی در مسیر حرکت حسینی، در جهان امروز ظاهر شوند.
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