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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۱۸

روسیه: حمله به کشتی‌های باری موید ماهیت تروریستی اوکراین است

روسیه: حمله به کشتی‌های باری موید ماهیت تروریستی اوکراین است

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد حمله به کشتی‌های باری در دریای آزوف موید ماهیت تروریستی نظام حاکم بر کی‌یف است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت که حمله به کشتی‌های ناترا و سیرکون توسط پهپادهای اوکراینی تاییدی بر ماهیت تروریستی نظام حاکم بر کی‌یف است.

وی افزود روسیه در این رابطه با سفارت جمهوری آذربایجان در مسکو و وزارت امور خارجه این کشور از نزدیک در تماس است.

وزارت خارجه جمهوری آذربایجان اعلام کرد که دو کشتی باری خارجی حامل ۲۵ شهروند ابن کشور هدف حمله پهپادی قرار گرفته و در نتیجه آن پنج نفر کشته و ۳ نفر هم زخمی شدند.

پیشتر، رسانه‌های جمهوری آذربایجان اعلام کرده بودند که پنج ملوان تبعه این کشور در حملات پهپادی به کشتی‌های حامل غلات در دریای آزوف (شرق اروپا) کشته شده اند.

کد مطلب 6851056

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