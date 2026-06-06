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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۷:۵۹

نماینده آلمانی:اوکراین تا ۴۰ سال آینده نمی‌تواند عضو اتحادیه اروپا شود

نماینده آلمانی:اوکراین تا ۴۰ سال آینده نمی‌تواند عضو اتحادیه اروپا شود

نماینده پارلمان آلمان مخالفت خود را با عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نووستی، اشتیفن کوتره نماینده پارلمان آلمان تاکید کرد، اوکراین بین ۳۰ تا ۴۰ سال آینده نخواهد توانست به معیارهای مد نظر اتحادیه اروپا برای پیوستن به آن دست پیدا کند.

وی اضافه کرد، اگر اوکراین به عضویت اتحادیه اروپا در بیاید این اتحادیه در قالب ساختار کنونی خود به پایان خواهد رسید. این یک مسئله کاملا روشن است. اول و مهمتر از همه، به این دلیل که اتحادیه اروپا بیش از حد گسترش پیدا خواهد کرد.

کایا کالاس مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا پیشتر اعتراف کرده بود که کشورهای عضو این اتحادیه آمادگی تعیین یک تاریخ مشخص برای پیوستن اوکراین به آن را ندارند. همچنین تعدادی از این کشورها با پیوستن اوکراین مخالف هستند.

کد مطلب 6851364

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