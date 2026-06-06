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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۱۰

استارمر: انگلیس بیش از هر زمان دیگری در شرایط خطرناک به سر می‌برد

استارمر: انگلیس بیش از هر زمان دیگری در شرایط خطرناک به سر می‌برد

نخست وزیر انگلیس به شرایط خطرناکی اشاره کرد که کشورش در آن به سر می برد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نووستی، «کر استارمر» نخست‌وزیر انگلیس در جریان بازدید از شرکت دفاعی استارک تاکید کرد، طرح سرمایه گذاری جدید برای افزایش هزینه های بخش نظامی کشور بسیار مهم است. این طرح بر توان آتی انگلیس در زمینه های دفاعی متمرکز است.

وی اضافه کرد، انگلیس بیش از هر زمان دیگری در شرایط خطرناک و بی ثبات به سر می برد. حمایت از کشور یکی از مهم ترین وظایف نخست وزیر محسوب می شود.

پیشتر نیز وزیر دفاع ایتالیا خواستار ایجاد سیستم دفاعی مستقل اروپایی برای حمایت نظامی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، اوکراین، انگلیس و کشورهای بالکان شد.

کد مطلب 6851377

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