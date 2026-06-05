به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام آیتالله جعفر سبحانی به مناسبت ارتحال آیتالله الله شیخ اسحاق فیاض آمده است: با نهایت تأثر، خبر درگذشت یکی از بزرگان حوزه علمیه نجف اشرف، حضرت آیتالله شیخ اسحاق فیاض قدسسره الشریف را دریافت کردیم.
آن عالم ربانی اگرچه از میان ما پر کشیده است، اما اندیشه، آثار علمی و میراث ماندگار ایشان همچنان زنده و الهامبخش خواهد بود.
ایشان عمر پربرکت خویش را در راه تدریس، تحقیق و تألیف سپری کردند و با تربیت نسلهای فراوانی از دانشپژوهان و برجای گذاشتن گنجینهای ارزشمند از معارف اسلامی، خدمت بزرگی به حوزههای علمیه و جهان اسلام نمودند؛ میراثی که آیندگان در گذر زمان از آن بهرهمند خواهند شد.
این مرجع تقلید در پایان ضمن تسلیت این مصیبت به پیشگاه مقدس حضرت ولیعصر (عج)، زعمای حوزه علمیه نجف اشرف، مراجع عظام تقلید، شاگردان، ارادتمندان و بهویژه خاندان مکرم آن مرحوم، از خداوند متعال برای آن فقید سعید، علو درجات و حشر با اولیای الهی را مسالت کرده است.
قم- مرجع تقلید شیعیان با تسلیت ارتحال آیتالله شیخ اسحاق فیاض از بزرگان حوزه علمیه نجف اشرف گفت: آثار علمی و میراث ماندگار این عالم ربانی، همواره الهامبخش خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام آیتالله جعفر سبحانی به مناسبت ارتحال آیتالله الله شیخ اسحاق فیاض آمده است: با نهایت تأثر، خبر درگذشت یکی از بزرگان حوزه علمیه نجف اشرف، حضرت آیتالله شیخ اسحاق فیاض قدسسره الشریف را دریافت کردیم.
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