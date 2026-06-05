به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری عصر جمعه در جمع خبرنگاران از اجرای عملیات تخصصی خنثیسازی و انهدام تعدادی از مهمات عملنکرده متعلق به حملات جنایتکارانه آمریکای صهیونی، در تاریخ شانزدهم خردادماه از ساعت ۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ خبر داد و تأکید کرد انفجارها در این بازه زمانی کنترلشده بوده و جای نگرانی نیست.
فرماندار شهرستان بوشهر ادامه داد: با عنایت به ضرورت پاکسازی و تأمین ایمنی محیط پایگاه هوایی بوشهر، عملیات تخصصی خنثیسازی و انهدام تعدادی از مهمات عملنکرده متعلق به حملات جنایتکارانه آمریکایی صهیونی در دستور کار تیمهای خنثیسازی قرار گرفته است.
بوشهر- فرماندار بوشهر گفت: انفجار روز شنبه شانزدهم خردادماه کنترل شده و با هماهنگی انجام میشود و جای نگرانی نیست.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری عصر جمعه در جمع خبرنگاران از اجرای عملیات تخصصی خنثیسازی و انهدام تعدادی از مهمات عملنکرده متعلق به حملات جنایتکارانه آمریکای صهیونی، در تاریخ شانزدهم خردادماه از ساعت ۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ خبر داد و تأکید کرد انفجارها در این بازه زمانی کنترلشده بوده و جای نگرانی نیست.
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