محمد مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: انفجار امروز در محدوده نیروگاه اتمی بوشهر، کنترل شده است و با هماهنگی انجام میشود و جای نگرانی نیست.
فرماندار بوشهر از اجرای عملیات تخصصی خنثیسازی و انهدام تعدادی از مهمات عملنکرده متعلق به حملات جنایتکارانه آمریکای صهیونی، از ساعت ۹ تا ۱۵ خبر داد و تأکید کرد: انفجارها در این بازه زمانی کنترلشده بوده و جای نگرانی نیست.
وی ادامه داد: با عنایت به ضرورت پاکسازی و تأمین ایمنی اطراف نیروگاه اتمی، عملیات تخصصی خنثیسازی و انهدام تعدادی از مهمات عملنکرده متعلق به حملات جنایتکارانه آمریکایی صهیونی در دستور کار تیمهای خنثیسازی قرار گرفته است.
نظر شما