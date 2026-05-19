به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران از اجرای عملیات تخصصی خنثی‌سازی و انهدام تعدادی از مهمات عمل‌نکرده متعلق به حملات جنایتکارانه آمریکای صهیونی، از تاریخ ۲۹ اردیبهشت‌ماه تا ۳۱ اردیبهشت‌ماه در محدوده پایگاه دریایی بوشهر خبر داد و اظهار کرد: انفجارها در این بازه زمانی کنترل‌شده بوده و جای نگرانی نیست.

فرماندار بوشهر ادامه داد: با عنایت به ضرورت پاک‌سازی و تأمین ایمنی مناطق پایگاه دریایی بوشهر، عملیات تخصصی خنثی‌سازی و انهدام تعدادی از مهمات عمل‌نکرده متعلق به حملات جنایتکارانه آمریکایی صهیونی در دستور کار تیم‌های خنثی‌سازی قرار گرفته است.