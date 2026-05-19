  1. استانها
  2. بوشهر
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۰۰

خنثی‌سازی مهمات عمل‌نکرده دشمن در پایگاه دریایی بوشهر

خنثی‌سازی مهمات عمل‌نکرده دشمن در پایگاه دریایی بوشهر

بوشهر- فرماندار بوشهر از اجرای عملیات خنثی‌سازی مهمات عمل‌نکرده دشمن در پایگاه دریایی بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران از اجرای عملیات تخصصی خنثی‌سازی و انهدام تعدادی از مهمات عمل‌نکرده متعلق به حملات جنایتکارانه آمریکای صهیونی، از تاریخ ۲۹ اردیبهشت‌ماه تا ۳۱ اردیبهشت‌ماه در محدوده پایگاه دریایی بوشهر خبر داد و اظهار کرد: انفجارها در این بازه زمانی کنترل‌شده بوده و جای نگرانی نیست.

فرماندار بوشهر ادامه داد: با عنایت به ضرورت پاک‌سازی و تأمین ایمنی مناطق پایگاه دریایی بوشهر، عملیات تخصصی خنثی‌سازی و انهدام تعدادی از مهمات عمل‌نکرده متعلق به حملات جنایتکارانه آمریکایی صهیونی در دستور کار تیم‌های خنثی‌سازی قرار گرفته است.

کد مطلب 6834783

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها