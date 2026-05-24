محمد مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای عملیات تخصصی خنثیسازی و انهدام تعدادی از مهمات عملنکرده متعلق به حملات جنایتکارانه آمریکای صهیونی، درتاریخ سوم خرداد در اطراف نیروگاه اتمی توسط پدافند ارتش خبر داد و اظهار کرد: انفجارها در این بازه زمانی کنترلشده بوده و جای نگرانی نیست.
فرماندار بوشهر ادامه داد: با عنایت به ضرورت پاکسازی و تأمین ایمنی اطراف نیروگاه اتمی، عملیات تخصصی خنثیسازی و انهدام تعدادی از مهمات عملنکرده متعلق به حملات جنایتکارانه آمریکایی صهیونی در دستور کار تیمهای خنثیسازی قرار گرفته است.
