  1. استانها
  2. بوشهر
۳ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۳

خنثی‌سازی مهمات عمل‌نکرده دشمن در اطراف نیرگاه اتمی بوشهر

خنثی‌سازی مهمات عمل‌نکرده دشمن در اطراف نیرگاه اتمی بوشهر

بوشهر- فرماندار بوشهر از اجرای عملیات خنثی‌سازی مهمات عمل‌نکرده دشمن در اطراف نیرگاه اتمی بوشهر خبر داد.

محمد مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای عملیات تخصصی خنثی‌سازی و انهدام تعدادی از مهمات عمل‌نکرده متعلق به حملات جنایتکارانه آمریکای صهیونی، درتاریخ سوم خرداد در اطراف نیروگاه اتمی توسط پدافند ارتش خبر داد و اظهار کرد: انفجارها در این بازه زمانی کنترل‌شده بوده و جای نگرانی نیست.

فرماندار بوشهر ادامه داد: با عنایت به ضرورت پاک‌سازی و تأمین ایمنی اطراف نیروگاه اتمی، عملیات تخصصی خنثی‌سازی و انهدام تعدادی از مهمات عمل‌نکرده متعلق به حملات جنایتکارانه آمریکایی صهیونی در دستور کار تیم‌های خنثی‌سازی قرار گرفته است.

کد مطلب 6839246

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۰:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۳
      1 1
      پاسخ
      خدایا سپاس

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها