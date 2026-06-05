به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی مشاور نظامی فرماندهی کل قوا در گفتگو با سی‌ان‌ان تاکید کرد، توافق احتمالی میان آمریکا و ایران به موافقت دولت ترامپ با آزادسازی ۲۴ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده تهران بستگی دارد. وی هشدار داد که در صورت از سرگیری تجاوز، آمریکا وارد یک مسیر تاریک خواهد شد.

وی اضافه کرد، مذاکرات به بن‌بست رسیده است و ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، باید این بن‌بست را بشکند. توپ در زمین وی است.

رضایی بیان کرد، آزادسازی احتمالی این وجوه توسط دولت ترامپ «افق جدیدی برای آینده» ایران و آمریکا ایجاد خواهد کرد. اگر ترامپ می‌خواهد با ایران به توافق برسد، این ۲۴ میلیارد دلار آزمون اعتمادی است که ایران می‌خواهد با ترامپ داشته باشد. این آزمونی است که آمریکا باید از آن عبور کند و مسیر باز خواهد شد. این پول ایران است نه آمریکا.

وی هشدار داد که اگر آمریکا درگیری را از سر بگیرد، ایران جنگ را به فرا سوی خلیج فارس خواهد کشاند و احتمالاً عملیات نظامی را از تنگه هرمز به اقیانوس هند، تنگه باب المندب، دریای سرخ و دریای مدیترانه گسترش خواهد داد. رضایی گفت: ما با حمله به پایگاه‌های آمریکایی دیگر که تاکنون به آنها حمله کرده‌ایم، بُعد دیگری به جنگ خواهیم داد. البته احتمال وقوع جنگ کم است.

وی در مورد دیدار احتمالی بین ترامپ و مقام معظم رهبری تاکید کرد: این اتفاق نخواهد افتاد، در حال حاضر ما در مرحله اول مذاکرات هستیم و ترامپ مذاکرات را به بن‌بست رسانده است. این اتفاق نخواهد افتاد.

رضایی درباره تنگه هرمز نیز گفت، ایران و عمان بر این آبراه کلیدی که یک پنجم نفت و گاز طبیعی مایع جهان قبل از جنگ از آن عبور می‌کرد، حاکمیت دارند و بنابراین آن را با هم مدیریت خواهند کرد. ایران هزینه نگهداری دریافت خواهد کرد زیرا نباید هزینه مدیریت تنگه را متحمل شود.