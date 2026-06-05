به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بلومبرگ به نقل از اطلاعات دریانوردی گزارش داد، عبور کشتی ها از تنگه هرمز طی ۲۴ ساعت گذشته به شدت کاهش پیدا کرده است.

ساعتی قبل پس از شلیک های اخطارِ موشک قدیر و پهپادهای تهاجمی جدید شهید دانای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، ناوشکن های متجاوز DDG_۱۰۳ و DDG_۸۷ ،دریای عمان را به سمت اقیانوس هند ترک کردند.

در ادامه عملیات مقابله با شرارت ها و مزاحمت های دریایی و ربایش شناورهای تجاری و نفت کش توسط نیروی دریایی ارتش تروریستی آمریکا، پس از شلیک های اخطارِ موشک قدیر و پهپادهای تهاجمی جدید شهید دانای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، ناوشکن های متجاوز DDG_۱۰۳ و DDG_۸۷ ،دریای عمان را به سمت اقیانوس هند ترک کردند.

به دنبال این عملیات و عملیاتهای روزهای گذشته، علاوه بر ناوشکن های دشمن آمریکایی صهیونی که در قالب ناوگروه جرج دبلیو بوش و مرکز فرماندهی نیروی دریایی تروریستی این کشور به عنوان عامل مزاحمت ها و اختلال در تجارت و امنیت دریایی منطقه بودند، ناوبالگرد بر ِتهاجمی آبی خاکیِ تریپولی نیز مجبور به ترک دریای عمان شده است.

مرکز فرماندهی و کنترل عملیات نیروی دریایی ارتش ضمن تاکید بر لزوم دست برداشتن دشمن آمریکایی صهیونی از دزدی و شرارت دریایی، تاکید کرد: با وجود گسترش و دور شدن ناوهای دشمن از تیررس موشک های استفاده شده، در صورت نیاز، موشک های این نیرو با برد بیشتر مورد استفاده قرار خواهد گرفت.