حجت الاسلام محمودی: شهدای ۱۵ خرداد غریبانه شهید و دفن شدند

به گزارش خبرنگار مهر، گلزار شهدای مسگرآباد در حومه تهران، بعد از ظهر جمعه میزبان مراسم بزرگداشت سالگرد قیام ۱۵ خرداد بود.

این مراسم در جوار مزار شهدایی برگزار شد که در سال ۱۳۴۲ «غریبانه» کشته و دفن شدند و محل دفن برخی از آنها برای سالها نامعلوم بود.

حجت الاسلام سیدمحسن محمودی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران، در حاشیه این مراسم، در گفتگو با خبرنگار مهر هدف از این گردهمایی سالانه را زنده نگه داشتن یاد شهدا و تأکید بر ادامه راه آنها توصیف کرد.

وی با اشاره به حضور برخی از خانوادههای شهدا در این آیین گفت: ما مقید هستیم هر سال در این مکان مقدس تجمع کنیم و ضمن دیدار با منسوبان شهدا، بر پیام و راه آنها تأکید نماییم.

حجت الاسلام محمودی شهدای ۱۵ خرداد را «شهدای راه ولایت، امامت و مرجعیت» خواند و افزود: آنها در این مسیر ثابت کردند ولایتمداری یعنی چه و با خون خود این راه را امضا کردند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران در پایان سخنان خود تأکید کرد که زنده نگه داشتن یاد شهدا «به تعبیر امام شهیدمان کمتر از شهادت نیست» و ابراز امیدواری کرد که مردم در مسیر «ولایت و دفاع از رهبر عظیم الشأن و اطاعت از ایشان ثابت قدم بمانند.»

قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ یکی از نقاط عطف تاریخ معاصر ایران به شمار می رود که در پی بازداشت امام خمینی(ره)، بنیانگذار جمهوری اسلامی، رخ داد و با سرکوب وحشیانه مردم معترض به دستگیری امام راحل همراه بود.