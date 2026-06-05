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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۲۱

آتش‌سوزی در مراتع پلدختر؛ نیروهای امدادی در تلاش برای مهار حریق هستند

آتش‌سوزی در مراتع پلدختر؛ نیروهای امدادی در تلاش برای مهار حریق هستند

پلدختر - فرماندار پلدختر، از آتش‌سوزی در مراتع منطقه «طول‌کش» این شهرستان خبر داد.

محمد عزیزی، فرماندار پلدختر، شامگاه جمعه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، جزئیات آتش‌سوزی در مراتع منطقه «طول‌کش» این شهرستان را تشریح کرد.

جزئیات آتش‌سوزی و عملیات اطفای حریق

عزیزی اظهار کرد: آتش‌سوزی از ساعت ۱۵:۳۰ امروز در مراتع طول‌کش سید سهل‌الدین شهرستان پلدختر آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

اعزام نیروهای امدادی و محلی برای مهار آتش

فرماندار پلدختر تصریح کرد: نیروهای منابع طبیعی، محیط زیست، جهاد کشاورزی، هلال احمر، دهیاری‌ها، گروه‌های مردم نهاد و نیروهای محلی برای مهار آتش‌سوزی به محل اعزام شده و در تلاش برای اطفای حریق هستند.

آتش‌سوزی در مراتع پلدختر؛ نیروهای امدادی در تلاش برای مهار حریق هستند

سخت‌گذر بودن منطقه عملیات را با دشواری مواجه کرد

عزیزی گفت: سخت‌گذر بودن، شیب تند، مسیر طولانی، گرمای طاقت‌فرسا، کمبود امکانات و وسعت آتش‌سوزی، عملیات اطفای حریق را با سختی و دشواری مواجه ساخته است.

علت آتش‌سوزی هنوز مشخص نیست؛ احتمال منشأ انسانی

فرماندار پلدختر افزود: عامل این آتش‌سوزی هنوز مشخص نیست و احتمال منشأ انسانی آن وجود دارد.

عزیزی بر لزوم همکاری مردم در حفاظت از منابع طبیعی تأکید کرد و یادآور شد: مردم از منابع طبیعی باید به گونه‌ای مراقبت و نگهداری کنند تا نسل‌های آینده نیز بتوانند از آن استفاده کنند.

کد مطلب 6851159

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