محمد عزیزی، فرماندار پلدختر، شامگاه جمعه در گفتوگو با خبرنگار مهر، جزئیات آتشسوزی در مراتع منطقه «طولکش» این شهرستان را تشریح کرد.
جزئیات آتشسوزی و عملیات اطفای حریق
عزیزی اظهار کرد: آتشسوزی از ساعت ۱۵:۳۰ امروز در مراتع طولکش سید سهلالدین شهرستان پلدختر آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
اعزام نیروهای امدادی و محلی برای مهار آتش
فرماندار پلدختر تصریح کرد: نیروهای منابع طبیعی، محیط زیست، جهاد کشاورزی، هلال احمر، دهیاریها، گروههای مردم نهاد و نیروهای محلی برای مهار آتشسوزی به محل اعزام شده و در تلاش برای اطفای حریق هستند.
سختگذر بودن منطقه عملیات را با دشواری مواجه کرد
عزیزی گفت: سختگذر بودن، شیب تند، مسیر طولانی، گرمای طاقتفرسا، کمبود امکانات و وسعت آتشسوزی، عملیات اطفای حریق را با سختی و دشواری مواجه ساخته است.
علت آتشسوزی هنوز مشخص نیست؛ احتمال منشأ انسانی
فرماندار پلدختر افزود: عامل این آتشسوزی هنوز مشخص نیست و احتمال منشأ انسانی آن وجود دارد.
عزیزی بر لزوم همکاری مردم در حفاظت از منابع طبیعی تأکید کرد و یادآور شد: مردم از منابع طبیعی باید به گونهای مراقبت و نگهداری کنند تا نسلهای آینده نیز بتوانند از آن استفاده کنند.
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