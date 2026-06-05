حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع چهار سانحه رانندگی در محورهای مواصلاتی استان سمنان خبر داد و بیان کرد: در مجموع این حوادث مصدومیت ۱۸ نفر را رقم زده است.

وی از تصادف سوزوکی و هایما کیلومتر ۱۵ محور فولاد محله- کیاسر به عنوان بیشترین تعداد مصدوم یاد کرد و ادامه داد: ۱۰ نفر در این حادثه مجروح شدند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با اشاره به اینکه سه حادثه دیگر از نوع واژگونی خودرو بودند، توضیح داد: این حوادث مصدومیت هشت نفر را در پی داشته است.

درخشان توضیح داد: واژگونی سمند کیلومتر ۶۳‌ محور میامی به سبزوار و واژگونی سمند کیلومتر ۴۷ محور آرادان به سرخه هر کدام سه مصدوم را راهی مراکز درمانی کرده است.

وی افزود: به دو مصدوم حادثه واژگونی پژو ۲۰۶ محور ایوانکی به شریف آباد امداد رسانی لازم انجام گرفته است.