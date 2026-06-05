«حمایت قاطع» اعضای شانگهای از ایران در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر مؤمنی که برای شرکت در اجلاس وزرای کشور، سازمان همکاری شانگهای به قرقیزستان سفر کرده، روز جمعه (۱۵ خرداد) با اشاره به دیدار وزرای عضو با رئیس‌جمهور قرقیزستان گفت که در این دیدار «بحث‌های خوبی در مورد مسائل امنیتی و منطقه‌ای مطرح شد.»

آقای مؤمنی با اشاره به عضویت غیردائم قرقیزستان در شورای امنیت سازمان ملل، این گفت‌وگوها را دارای «اهمیت خاص» توصیف کرد و گفت که در حضور رئیس‌جمهور این کشور، مخالفت ایران با «یکجانبه‌گرایی» را ابراز و بر «همکاری‌های منطقه‌ای» تأکید کرده است.

وزیر کشور افزود که در اجلاس اصلی نیز «مواضع جمهوری اسلامی ایران در مورد مسائل منطقه‌ای و همچنین تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشورمان به شکل قاطع، مطرح و تشریح شد.»

به گفته آقای مؤمنی، همه کشورهای عضو به‌ویژه چین و روسیه، حمایت قاطع خود از جمهوری اسلامی ایران در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا را اعلام و مواضع خوبی در این زمینه اتخاذ کردند.

وی همچنین از صدور «بیانیه خوبی» در پایان این نشست خبر داد که بر همکاری‌های امنیتی، انتظامی و موضوعاتی مانند مبارزه با مواد مخدر و تروریسم متمرکز بوده است.

وزیر کشور دیدارهای دوجانبه در حاشیه این اجلاس را نیز مفید ارزیابی کرد و گفت: اینگونه نشست‌ها فی نفسه مفید است، چون کشورها در ملاقاتی کوتاه برای حل مسائل، دیدگاه‌های خود را مطرح می‌کنند.

اجلاس وزرای کشور عضو سازمان همکاری شانگهای با حضور ده کشور عضو از جمله چین، روسیه، هند و ایران در شهر بیشکک، پایتخت قرقیزستان، برگزار شد.