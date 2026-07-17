به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که بهمنظور شرکت در بیستوسومین نشست وزرای فرهنگ سازمان همکاری شانگهای وارد قرقیزستان شده بود با رییس موزه ملی تاریخ قرقیزستان ملاقات وگفت و گو کرد.
وزیر فرهنگ در این دیدار گفت: لازم است در کنار تفاهمنامهها دو اقدام عملی و قابل اجرا نیز تعریف کنیم، اقداماتی که اجرای آنها منوط به هماهنگی همه موضوعات نباشد؛ این اقدامات در واقع همان اولویتهای مشترک ما و شما است که باید در ذیل تفاهمنامه نمود پیدا کند.
صالحی ادامه داد: با توجه به اطلاعاتی که تاکنون در اختیار دارم هر اندازه بتوانیم در حوزه «شاهنامه» و «ماناس» همکاریهای بیشتری داشته باشیم، دستاوردهای ارزشمندتری حاصل خواهد شد چراکه میتواند شاخههای گوناگون هنری را دربر گیرد؛ از نگارگری و نقالی گرفته تا موسیقی و دیگر حوزههای مرتبط. در تمامی این عرصهها امکان تعریف و اجرای برنامهها و فعالیتهای مشترک وجود دارد.
گفتنی است دیدار، گفتوگو و ضیافت شام با ایرانشناسان، اساتید زبان فارسی و اساتید دانشگاه قرقیزستان و ملاقاتهای دوجانیه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با وزرای فرهنگ کشورهای شرکت کننده از دیگر برنامههای این سفر ۴ روزه بهشمار میرود.
همچنین حضور در افتتاحیه بیست و سومین نشست وزاری فرهنگ کشورهای عضو سازمان همکاریهای شانگهای، آیین اهدا جوایز برگزیدگان جشنواره بین المللی فیلم کشورهای عضو همکاریها شانگهای و ضیافت رسمی شام به میزبانی وزیر فرهنگ قرقیزستان نیز از دیگر برنامههای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این سفر است.
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