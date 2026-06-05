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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۴۳

شهادت ۵ شهروند لبنانی دیگر در حملات رژیم صهیونیستی

شهادت ۵ شهروند لبنانی دیگر در حملات رژیم صهیونیستی

در پی حملات رژیم صهیونیستی به شهرک «زبدین» در جنوب لبنان، دستکم پنج شهروند لبنانی از جمله یک امدادگر به شهادت رسیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در پی حملات رژیم صهیونیستی به شهرک «زبدین» در جنوب این کشور، ۵ نفر از جمله یک امدادگر به شهادت رسیدند.

بر اساس این گزارش، در این حملات همچنین دو نفر زخمی شدند.

کد مطلب 6851220

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