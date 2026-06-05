به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، حزب‌الله لبنان اعلام کرد که در ۲۴ ساعت گذشته ۳۲ عملیات علیه مواضع نظامیان صهیونیست انجام داده است.

بر اساس این گزارش، طی بیست و چهار ساعت گذشته رزمندگان حزب‌الله لبنان با پهپادهای انتحاری و موشک، مواضع نظامیان صهیونیست را هدف قرار دادند و خسارات سنگینی به آنها وارد کردند.

فراری دادن جنگنده متجاوز از حریم هوایی لبنان

حزب‌الله اعلام کرد که با بک فروند موشک زمین به هوا، جنگنده رژیم صهیونیستی را از حریم هوایی لبنان فراری داده است.

وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی به زخمی شدن ۱۳ صهیونیست در حملات حزب‌الله اعتراف کرد.