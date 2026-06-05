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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۸

حمله توپخانه‌ای اسرائیل به یک مدرسه در جنوب لبنان

حمله توپخانه‌ای اسرائیل به یک مدرسه در جنوب لبنان

رسانه‌های لبنانی از حمله توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به یک مدرسه در جنوب این کشور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، رژیم کودک‌کش صهیونیستی یک مدرسه در شهر «حاصبیا» در جنوب لبنان را هدف حمله توپخانه‌ای خود قرار داد.

خبرنگار المیادین از وقوع آتش‌سوزی در این مدرسه در پی حمله توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی خبر داد.

از سوی دیگر خبرنگار شبکه خبری الجزیره از حملات توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به شهرک‌های «کونین» و «بیت یاحون» در شهرستان بنت جبیل در جنوب لبنان خبر داد.

خبر دیگر اینکه ارتش رژیم صهیونیستی پس از رصد شلیک‌هایی از لبنان هشدار اولیه صادر کرده است و از شهرک‌نشینان ساکن شمال فلسطین اشغالی خواسته شده به مکان‌های امن و مستحکم بروند.

کد مطلب 6851262

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