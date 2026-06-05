https://mehrnews.com/x3cfwJ ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۵۰ کد مطلب 6851263 استانها کردستان استانها کردستان ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۵۰ میدانداری مردم بیجار گروس در حمایت از انقلاب اسلامی ایران بیجار- مردم دیار گروس در حمایت از انقلاب اسلامی ایران در میدان آیت الله فاضل گروسی گرد هم آمدند. دریافت 28 MB کد مطلب 6851263 کپی شد مطالب مرتبط آبیک همچنان در صحنه؛ نودوهفتمین شب حضور مردمی برگزار شد یمن و تنگه راهبردی بابالمندب؛ قدرتی فراتر از موشک و پهپاد ازدواج آسان ۳ زوج هرمزگانی در حاشیه اجتماع حمایت از نظام بندرعباس سنگر خروش مردم مازندران در خیابان تاکستان؛ نودوهفتمین شب همراهی مردم با آرمانهای انقلاب برچسبها تجمع مردمی بیجار شهادت رهبر معظم انقلاب
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