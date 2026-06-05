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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۵۰

میدان‌داری مردم بیجار گروس در حمایت از انقلاب اسلامی ایران 

میدان‌داری مردم بیجار گروس در حمایت از انقلاب اسلامی ایران 

بیجار- مردم دیار گروس در حمایت از انقلاب اسلامی ایران در میدان آیت الله فاضل گروسی گرد هم آمدند.

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کد مطلب 6851263

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