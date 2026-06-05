https://mehrnews.com/x3cfwQ ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۱۳ کد مطلب 6851269 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۱۳ نود و هفتمین شب تجلی وحدت و اقتدار مردم ولایی شازند شازند- در این ویدئو نود و هفتمین شب تجلی وحدت و اقتدار مردم ولایی شازند را ملاحظه می کنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6851269 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع شبانه ساوجیها در هشتاد و چهارمین شب بیعت با ولایت فقیه اجتماع پرشور شبانه مردم ساوه در هشتاد و سومین شب مقاومت و ایستادگی اجتماع شبانه مردم شازند در هشتاد و دومین شب حماسه برچسبها شازند تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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