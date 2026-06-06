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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۴:۰۸

رامیان میزبان اجتماع پرشور مردمی

رامیان میزبان اجتماع پرشور مردمی

رامیان- حضور گسترده مردم در تجمع شبانه، شور و نشاط اجتماعی را در رامیان به تصویر کشید.

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کد مطلب 6851322

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