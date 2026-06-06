https://mehrnews.com/x3cfxV ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۴:۰۸ کد مطلب 6851322 استانها گلستان استانها گلستان ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۴:۰۸ رامیان میزبان اجتماع پرشور مردمی رامیان- حضور گسترده مردم در تجمع شبانه، شور و نشاط اجتماعی را در رامیان به تصویر کشید. دریافت 15 MB کد مطلب 6851322 کپی شد مطالب مرتبط مهرگان؛ روایت نودوهفتمین شب همدلی و همراهی مردم ضیاءآباد بیدار ماند؛ مردم برای نودوهفتمین شب گرد هم آمدند بوئینزهرا در مسیر ایستادگی؛ حضور مردمی به شب نودوهفتم رسید حمایت مردم آستانه در حمایت از رهبر انقلاب به ایستگاه نود و هفتم رسید نود و هفتمین شب تجلی وحدت و اقتدار مردم ولایی شازند نود و هفتمین قرار مردم ساوه در میدان حماسه برچسبها گلستان رامیان تجمع مردمی
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