بررسی های حقوقی و ثبتی پرونده کلیسای انجیلی مشهد در دستور کار است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن همتی‌فر اظهار کرد: بلافاصله پس از اطلاع از موضوع، دستور توقف عملیات تخریب صادر شد تا وضعیت حقوقی ملک، سوابق ثبتی و مستندات مربوط به آن به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی با اشاره به اینکه بخشی از ساختمان تخریب شده و بخش‌هایی از آن همچنان باقی مانده است، افزود: عملیات در قسمت‌های باقی‌مانده بنا متوقف شده تا امکان انجام بررسی‌های کارشناسی و حقوقی فراهم شود.

وی با بیان اینکه این بنا در زمان تخریب در فهرست آثار ملی کشور قرار نداشته است، گفت: براساس اطلاعات اولیه، ساختمان کلیسای انجیلی سال‌ها قبل با رأی مرجع قضایی از فهرست آثار ملی خارج شده و در حال حاضر نیز جزو آثار ثبت‌شده محسوب نمی‌شود. با این حال، تمامی سوابق ثبتی و حقوقی آن در حال بازبینی و ارزیابی مجدد است.

همتی فر درباره مالکیت این ملک نیز اظهار کرد: بر اساس اطلاعات موجود، این ملک از سوی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به بهره‌بردار جدید واگذار شده و اقدامات انجام‌شده از سوی مالک صورت گرفته است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی تأکید کرد: با وجود آنکه بررسی‌های اولیه حاکی از نبود منع قانونی آشکار برای اقدام انجام‌شده است، به دلیل حساسیت موضوع و مطالبات مطرح‌شده از سوی افکار عمومی، دستگاه قضایی تمامی ابعاد پرونده را با دقت بررسی خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: نتیجه نهایی پس از تکمیل بررسی‌ها اعلام می‌شود و در صورت احراز هرگونه تخلف احتمالی، برخورد قانونی لازم صورت خواهد گرفت.