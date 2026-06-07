انتقاد صریح استاندار خراسان رضوی از تخریب کلیسای انجیلی در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین مظفری، صبح یکشنبه در نشست با فعالان اقتصادی، با اشاره به تخریب شبانه کلیسای انجیلی توسط یک نهاد امنیتی، ضمن انتقاد شدید از این اقدام اظهار کرد: این کلیسا یک میراث فرهنگی و نماد تاریخی بود که متأسفانه با بیتدبیری تخریب شد؛ در حالی که حفظ این بنا، حداقلیترین وظیفه در قبال این ظرفیت فرهنگی بود.
استاندار خراسان رضوی با تأکید بر جایگاه ویژه مشهد به عنوان مرکز گفتگوی تمدنها افزود: امام رضا (ع) مبدع گفتوگو میان ادیان بودند و وجود مراکز مذهبی غیرمسلمان در جوار حرم مطهر رضوی، یک ظرفیت بزرگ برای ما محسوب میشود. ما به این سیره افتخار میکنیم و معتقدیم در حوزه تمدنی خراسان، علاوه بر سرمایههای معنوی، حفظ آثار و بناهای فرهنگی از اولویتهای اصلی است.
وی با بیان اینکه عاملان این تخریب از برخی نهادهای امنیتی خارج از استان بودهاند، تصریح کرد: برای ما قابلدرک نیست که دستگاهی که خود باید حافظ میراث فرهنگی باشد، اقدام به تخریب آن کند. این ملک از ستاد فرمان اجرایی خریداری شده و نیمهشب مورد تخریب قرار گرفته است؛ در حالی که ما آمادگی داشتیم معادل این زمین را با امتیازات ویژه برای ساختوساز در اختیار آنها قرار دهیم تا از تخریب این میراث جلوگیری شود.
مظفری با بیان اینکه این اقدام، جامعه دغدغهمند فرهنگی را رنجانده است، اعلام کرد: مراتب اعتراض و گلهمندی خود را به معاونتهای مربوطه در سطح وزارتخانه در تهران منتقل کرده است.
استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد: خراسان محل پیوند تمدن ایرانی و اسلامی است و این اقدام که تنها با نگاه به منافع شخصی و سازمانی صورت گرفته، ناشی از درک نادرست از شرایط و جایگاه تاریخی این استان است. مسئولان ملی باید نسبت به این فاجعه فرهنگی حساسیت نشان دهند.
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