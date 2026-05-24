مرمت مسیرهای تاریخی منتهی به حرم مطهر امام رضا(ع) آغاز شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد موسوی ظهر یکشنبه در جمعی از مدیران و فعالان عرصه روابط عمومی استان خراسان رضوی با حضور در بیت رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: مرمت، بازسازی و طراحی محتوایی مسیرهای تاریخی منتهی به حرم مطهر آغاز شده و این فضاها میتواند با ۶۵ مجموعه موزهای به فرایندی در تراز جهانی تبدیل شود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی ضمن اشاره به اهمیت حفظ بافتهای تاریخی شهر مشهد بیان کرد: از مدتها پیش فعالیتهایی را برای احیای هویت این فضاها آغاز کردهایم. تقاضای ما از تمام فعالان و دوستان در سطح شهر این است که در راستای حفظ این بافتهای ارزشمند، که گواه تاریخ و هویت مذهبی ما هستند، اهتمام ویژهای داشته باشند.
وی با تأکید بر لزوم زنده نگهداشتن یاد و خاطره بزرگان در این فضاها افزود: بسیاری از این کوچهها، مسیرهای تشرف و خدمت به ساحت مقدس حضرت ثامنالحجج (ع) بودهاند. روایتگری صحیح از وقایع تاریخی، جلسات مردمی دوران انقلاب و اتفاقات پیرامون این معابر در مسیر مسجد شاه و حرم مطهر، میتواند به انتقال مفاهیم ارزشمند فرهنگی به نسلهای آینده کمک شایانی کند.
موسوی در ادامه تصریح کرد: مؤسسات فرهنگی اقدامات مرمت و بازسازی این بناها را آغاز کرده و طرح محتوایی آن نیز تدوین شده است. در حال حاضر ۶۵ مجموعه موزه در دستور کار داریم و امیدواریم با همکاری دفتر نشر آثار مقام معظم رهبری و سایر مجموعههای ذیربط، این مسیرهای تاریخی به فضاهایی در تراز جهانی تبدیل شوند.
