هشدار پنتاگون نسبت به جاسوسی رژیم صهیونیستی از آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه ان بی سی به نقل از منابع گزارش داد، پنتاگون سطح تهدید جاسوسی علیه آمریکا از سوی رژیم صهیونیستی را به بالاترین درجه افزایش داده است.

در این گزارش به نقل از مسئولان آمریکایی آمده است، بر اساس پیام داخلی در سرویس اطلاعات پنتاگون سطح دسته بندی جاسوسی های اسرائیل به سطح بالا افزایش پیدا کرده است. نگرانی هایی در داخل پنتاگون مبنی بر تلاش های اسرائیل برای زیر نظر گرفتن مسئولان بلندپایه آمریکا وجود دارد.

بر اساس این گزارش، نگرانی های مذکور شامل جاسوسی از روند تصمیم گیری در خصوص تحولات خاورمیانه است.

این در حالی است که سخنگوی سفارت رژیم صهیونیستی در آمریکا و یک مسئول در کاخ سفید مدعی شدند این گزارش ها صحت ندارد.

در عین حال ان بی سی به نقل از مسئولان کنونی و سابق آمریکا گزارش داد، تحرکات اخیر رژیم صهیونیستی تمام مرزهای متعارف جاسوسی را زیر پا گذاشته است. آمریکا اقدامات پیشگیرانه لازم در زمان سفر مسئولان این کشور به اراضی اشغالی را اتخاذ خواهد کرد. تحرکات جاسوسی خصمانه تل آویو علیه آمریکا طی سال های گذشته شناخته شده است.