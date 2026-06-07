افشای جزئیات جدیدی از موج جاسوسی اسرائیل علیه مقامات آمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی مفصل جزئیاتی از یک بحران جاسوسی بی‌سابقه بین واشنگتن و تل‌آویو را فاش کرد که پنتاگون را بر آن داشت تا سطح تهدید را در این خصوص به سطح بحرانی افزایش دهد. این در حالی است که اتهاماتی مبنی بر انجام عملیات نفوذ و هک گسترده از سوی رژیم صهیونیستی علیه تلفن‌های شخصی و دفاتر فرستادگان و مشاوران ارشد دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مطرح شده است.

طبق این گزارش، تحقیقات امنیتی پنتاگون نگرانی‌های جدی را در مورد تلاش‌های گسترده تل آویو برای شنود و ردیابی الکترونیکی و فیزیکی مقامات ارشد آمریکا آشکار کرده است. این افراد شامل استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ، کولبی، مشاور ارشد سیاست‌گذاری پنتاگون و مایکل دمینو معاون وی که مستقیماً مسئول تدوین سیاست‌های پنتاگون در خاورمیانه است، می‌شوند.

در این گزارش با استناد به منابع امنیتی آمریکایی تاکید شده است، انگیزه‌های رژیم در پشت این موج شدید جاسوسی، رمزگشایی از راهبرد ترامپ و درک سازوکارهای داخلی و مواضع متغیر دولت او در مورد مذاکرات و کانال سیاسی با ایران به شمار می رود.

نیویورک تایمز هشدار داد، افزایش سطح تهدید جاسوسی منجر به اعمال محدودیت‌های جدید سختگیرانه پنتاگون برای محدود کردن اشتراک‌گذاری اطلاعات با افسران صهیونیست خواهد شد.

این گزارش به جزئیات مهمی که توسط آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا در مورد مکانیسم‌های نفوذ مستند کرده اشاره کرد. در این گزارش به چندین حادثه مهم، از جمله دستگیری افسران اطلاعات نظامی رژیم حین تلاش برای جاسازی دستگاه‌های شنود در داخل مقر آژانس در سال ۲۰۲۱ اشاره شده است. همچنین گزارش شده که تلاش افسران صهیونیست شین بت برای جاسازی دستگاه‌های شنود در وسیله نقلیه متعلق به سرویس مخفی که مسئول حفاظت از سران کشورها و هیئت‌های دیپلماتیک است خنثی شد.

طبق اسناد پنتاگون، فعالیت‌های جاسوسی اسرائیل در اواخر سال ۲۰۲۴ به اوج خود رسید تا از فشارهای دولت بایدن برای محدود کردن حملات ارتش صهیونیستی علیه نوار غزه جلوگیری کند. این فعالیت بی‌وقفه ادامه یافت و به نصب بدافزارهای مخرب در تلفن‌های همراه شخصی پرسنل و مسئولان امنیتی آمریکایی در اراضی اشغالی گسترش یافت.

منابع آمریکایی تاکید کردند، سبک زندگی برخی از مقامات ارشد دولت ترامپ مانند استفاده از جت‌های شخصی، مدیریت پرونده‌های حساس امنیت ملی از طریق تلفن‌های همراه شخصی و کنار گذاشتن محافظان امنیتی و پروتکل هایی که معمولاً برای تیم‌های سفارت آمریکا در خارج از کشور ارائه می‌شود، باعث شده آنها به اهداف آسانی برای شنود از سوی اسرائیل تبدیل شوند.