حماس: شهادت نوزاد فلسطینی در الخلیل چهره واقعی اشغالگران را نشان داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، در بیانیه حماس آمده است: جنایت دشمن جنایتکار صهیونیست در به شهادت رساندن «سام فهد ابوهیکل» نوزاد هفت‌ ماهه و زخمی کردن پدر و مادرش پس از تیراندازی مستقیم به آنان در جنوب شهر الخلیل در کرانه باختری، چهره واقعی رژیم اشغالگر تروریست و وحشی‌گری آن را نشان می‌دهد؛ اشغالگری‌ که بر مباح دانستن خون فلسطینیان بنا شده و میان کودک، نوزاد، زن و سالخورده تفاوتی قائل نیست.

حماس در این بیانیه شهادت این نوزاد فلسطینی را تسلیت گفت و تاکید کرد که او به عنوان شاهدی بر جنایات و فجایع اشغالگران به شهادت رسید.

این جنبش همچنین برای پدر و مادر و خانواده مقاوم او آرزوی شفای عاجل کرد.

حماس تاکید کرد که اشغالگران، هر اندازه هم در سرکوب و خونریزی پیش بروند، نخواهند توانست اراده و پایداری ملت فلسطین را درهم بشکنند؛ ملتی که مسیر ایستادگی، مقابله و مقاومت در برابر اشغالگری را تا بیرون راندن آن از سرزمین خود ادامه خواهد داد.

حماس از جامعه جهانی، همه آزادگان جهان و نهادهای حقوقی و قانونی، به‌ ویژه نهادهای فعال در حوزه حقوق کودکان، خواست به صورت فوری و موثر وارد عمل شوند و با اعمال همه اشکال فشار بر اشغالگران، آنان را از ادامه تروریسم سازمان‌ یافته بازدارند و جنایات مستمر علیه ملت فلسطین و تعرض به سرزمین و مقدسات آن را متوقف کنند.

نظامیان رژیم صهیونیستی امروز خودروی یک خانواده فلسطینی در جنوب کرانه باختری را به رگبار بستند که در پی این حمله، سه عضو این خانواده از جمله یک طفل شیرخواره زخمی شدند که این کودک بر اثر شدت جراحات وارده به شهادت رسید.