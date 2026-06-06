ماندگاری گرد و غبار و هشدار سطح نارنجی در استان یزد

به گزارش خبرنگار مهر، هواشناسی استان یزد ضمن صدور هشدار نارنجی هواشناسی از تداوم گرد و غبار تا ظهر خبر داد.این پدیده در اردکان، اشکذر، زارچ، یزد و بافق، بهاباد، تفت، میبد و مهریز منجر به کاهش دید، کیفیت هوا و احتمال اختلال در تردد جاده‌ای می‌شود.

همچنین براساس تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، طی پنج روز آینده آسمان استان یزد صاف تا کمی ابری پیش‌بینی می‌شود اما در ساعات بعدازظهر و اوایل شب وزش باد نسبتاً شدید و در برخی مناطق شدید رخ خواهد داد که می‌تواند با گرد و خاک همراه باشد.

همچنین نفوذ گرد و غبار از مناطق مجاور به استان، کاهش کیفیت هوا را به‌ویژه در مناطق شمالی و مرکزی استان به دنبال خواهد داشت. در همین راستا هشدار آلودگی هوا نیز صادر شده است.

بر اساس پیش‌بینی‌ها، ماندگاری هوای گرم در استان ادامه دارد و برای روز یکشنبه هفته آینده نیز افزایش محسوس دما مورد انتظار است.