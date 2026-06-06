کیفیت هوای استان یزد در وضعیت ناسالم و خطرناک قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعات سامانه پایش کیفیت هوا، شاخص آلودگی صبح شنبه در برخی ایستگاه‌های استان یزد در وضعیت ناسالم، بسیار ناسالم و حتی خطرناک قرار دارد.

در ایستگاه محیط زیست اردکان شاخص کیفیت هوا عدد ۵۰۰ و در وضعیت قهوه‌ای و خطرناک ثبت شده است. همچنین در ایستگاه آزادشهر یزد نیز شاخص ۵۰۰ و در محدوده خطرناک گزارش شده است.

ایستگاه مرکز بهداشت یزد با شاخص ۴۴۹ در وضعیت قهوه‌ای و خطرناک قرار دارد و ایستگاه اداره کل یزد نیز با شاخص ۲۲۵ در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم ثبت شده است.

همچنین شاخص کیفیت هوا در ایستگاه میبد به ۱۶۱ رسیده و در وضعیت قرمز و ناسالم قرار دارد. در شهر اردکان نیز شاخص ۱۸۸ و در وضعیت ناسالم گزارش شده است.

بر اساس این گزارش، ایستگاه اشکذر نیز با شاخص ۱۴۰ در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

کارشناسان توصیه می‌کنند در شرایط فعلی به‌ویژه گروه‌های حساس شامل سالمندان، کودکان و بیماران قلبی و تنفسی از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.