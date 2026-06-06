  1. استانها
  2. یزد
۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۵۱

کیفیت هوای استان یزد در وضعیت ناسالم و خطرناک قرار گرفت

کیفیت هوای استان یزد در وضعیت ناسالم و خطرناک قرار گرفت

یزد _ بر اساس داده‌های سامانه پایش کیفیت هوا، شاخص آلودگی هوا در چند ایستگاه استان یزد به محدوده ناسالم تا خطرناک رسیده و در برخی مناطق شاخص‌ها با عدد ۵۰۰ ثبت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعات سامانه پایش کیفیت هوا، شاخص آلودگی صبح شنبه در برخی ایستگاه‌های استان یزد در وضعیت ناسالم، بسیار ناسالم و حتی خطرناک قرار دارد.

در ایستگاه محیط زیست اردکان شاخص کیفیت هوا عدد ۵۰۰ و در وضعیت قهوه‌ای و خطرناک ثبت شده است. همچنین در ایستگاه آزادشهر یزد نیز شاخص ۵۰۰ و در محدوده خطرناک گزارش شده است.

ایستگاه مرکز بهداشت یزد با شاخص ۴۴۹ در وضعیت قهوه‌ای و خطرناک قرار دارد و ایستگاه اداره کل یزد نیز با شاخص ۲۲۵ در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم ثبت شده است.

همچنین شاخص کیفیت هوا در ایستگاه میبد به ۱۶۱ رسیده و در وضعیت قرمز و ناسالم قرار دارد. در شهر اردکان نیز شاخص ۱۸۸ و در وضعیت ناسالم گزارش شده است.

بر اساس این گزارش، ایستگاه اشکذر نیز با شاخص ۱۴۰ در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

کارشناسان توصیه می‌کنند در شرایط فعلی به‌ویژه گروه‌های حساس شامل سالمندان، کودکان و بیماران قلبی و تنفسی از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.

کد مطلب 6851412

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها